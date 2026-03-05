Monterrey, Nuevo León.- Un incendio en las obras de la Línea 6 del Metro movilizó a autoridades y brigadistas, en Guadalupe, Nuevo León.

Los hechos se reportaron a la altura de la avenida Miguel Alemán y Las Américas, en el municipio mencionado.

Metrorrey informó que el siniestro obedeció a una falla en la máquina generadora de electricidad.

🚨#AHORA Se reporta un incendio en las obras de construcción de la Línea 6 del Metro en el cruce de Avenida Miguel Alemán y Las Américas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

En otras versiones trascendió que el incendio fue provocado por vandalismo.

Protección Civil de Nuevo León informó que el fuego fue controlado sin que se presentaran personas lesionadas.

