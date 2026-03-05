Más Información
A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana
Atacan comandancia de Luis Moya, Zacatecas; estalla presunto vehículo con explosivos y deja tres policías heridos
Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"
Monterrey, Nuevo León.- Un incendio en las obras de la Línea 6 del Metro movilizó a autoridades y brigadistas, en Guadalupe, Nuevo León.
Los hechos se reportaron a la altura de la avenida Miguel Alemán y Las Américas, en el municipio mencionado.
Metrorrey informó que el siniestro obedeció a una falla en la máquina generadora de electricidad.
Lee también Se registra enfrentamiento entre policías y hombres armados en Yuriria, Guanajuato; hay dos oficiales heridos y un civil muerto
En otras versiones trascendió que el incendio fue provocado por vandalismo.
Protección Civil de Nuevo León informó que el fuego fue controlado sin que se presentaran personas lesionadas.
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]