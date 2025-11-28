Más Información

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Transportistas se comprometen a levantar 100% de bloqueos carreteros; Segob revisará tema de seguridad, agua y sector agrícola

Familiares de los 43 de Ayotzinapa piden a Sheinbaum regreso del GIEI; cuestionan papel de Gertz Manero en la FGR

Liga MX: Chivas vs Cruz Azul EN VIVO - Cuartos de Final del Apertura 2025

¿Qué sigue después de la renuncia de Gertz Manero?; Jorge Nader Kuri ve en Godoy un buen perfil

El presidente de la asociación civil para la Protección del Centro Histórico, Procentrhico, Alejandro Gazal, adelantó que derivado de las manifestaciones del 2 de octubre y 15 de noviembre en la zona patrimonial, las aseguradoras implementarán una nueva póliza contra actos vandálicos y saqueos durante marchas.

Señaló que cubrirá tres eventos con afectaciones al año y tendrá un costo de 49 mil pesos, además del deducible y coaseguro.

“Hoy las aseguradoras están contemplando como un nuevo producto este servicio de eventos por manifestaciones, saqueos y algo que antes no tenían considerado: vandalismo”.

Precisó que esta nueva póliza fungiría como un seguro para automóvil, dependiendo de los daños se repondrían vitrinas, pintura, el dinero que cueste reparar el inmueble, la reposición de la mercancía, entre otras cosas.

Alejandro Gazal dijo que es un gasto que los dueños de negocios no tenían contemplado, pero que a partir de 2026 deberán considerar.

