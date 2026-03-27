La Paz. - Más de mil 400 elementos de seguridad vigilarán los destinos de Baja California Sur durante el periodo vacacional de Semana Santa, que arranca este fin de semana y concluye el 13 de abril.

En el operativo participan corporaciones de seguridad, auxilio, fuerzas armadas y personal del sector turístico, con 186 unidades distribuidas en playas, carreteras y centros recreativos de los cinco municipios.

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De acuerdo con autoridades estatales, en el arranque del operativo, buscan atender el incremento de la movilidad local ante la llegada de visitantes durante este periodo.

Para ello se instalarán puntos de atención, monitoreo y vigilancia en los cinco municipios del estado.

Foto: Especial

Llamado a prevenir

El gobernador Víctor Castro Cosío afirmó que la seguridad también depende del comportamiento de la población, y por ello exhortó a la población a respetar normas de tránsito y medidas preventivas para evitar incidentes.

Reiteró el llamado a no conducir bajo los influjos del alcohol y comportarse con responsabilidad, para evitar conflictos y situaciones de riesgo.

En BCS destacan tres destinos con mayor afluencia turística nacional e internacional: Los Cabos, La Paz y Loreto; sin embargo, el estado cuenta con el mayor litoral de México, con poco más de 2 mil kilómetros.

Por ello, durante esta temporada, muchos residentes acostumbran a trasladarse a zonas de playa para acampar, en cualquiera de los cinco municipios.

Ante ello, el operativo contempla el reforzamiento de la seguridad en vías carreteras y la vigilancia para garantizar el acceso a playas.

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