Reynosa, Tamaulipas. -Un juez de Control vinculó a proceso a Jesús “N”, por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego de uso reservado para las Fuerzas Armadas en el municipio de Miguel Alemán.

De acuerdo con las investigaciones, el 28 de marzo, elementos de la Guardia Estatal pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad a Jesús “N”, quien fue aprehendido en el fraccionamiento Río Bravo.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tamaulipas, dio a conocer que, al momento de la detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego, un cargador y 23 cartuchos útiles y cuatro artefactos denominados ponchallantas.

Vinculan a proceso a hombre por portación de arma de fuego en Tamaulipas; le aseguraron cuatro ponchallantas. Foto: Especial.

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La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que inició e integró la carpeta de investigación correspondiente.

El agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) presentó datos de prueba suficientes, por lo que el juez de Control calificó de legal la detención, vinculó a proceso a Jesús “N” e impuso medida cautelar de prisión preventiva a cumplimentarse en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas.

A la persona mencionada se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. La FGR invita a la ciudadanía a que denuncie de forma presencial o anónima las 24 horas de los 365 días del año.

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