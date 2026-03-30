La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que obtuvo y ha cumplimentado una nueva orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

En un comunicado emitido este lunes, la dependencia estatal señala que tras el análisis de los datos de prueba presentados, un Juez de Control dictó el mandamiento judicial. Destacando que Hernán “N” ya se encuentra recluido en el Penal Federal Número 1, donde enfrenta un proceso penal diverso.

"Hasta el momento, de acuerdo con las investigaciones y los antecedentes de este caso de desaparición forzada, se han derivado la emisión de 19 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 personas ya se encuentran vinculadas a proceso", detalló la FGET.

Y agregó: "Cabe hacer mención que se presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento penal, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente".

Es importante señalar que el pasado martes 24 de marzo, venció la prórroga de tres meses que el juez de control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, concedió a la FGET para el cierre de la investigación complementaria en el caso de Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder “La Barredora”.

A partir de ese momento, la fiscalía tabasqueña encabezada por Óscar Vázquez Landeros cuenta con 15 días hábiles para formular imputación al exsecretario de Seguridad Pública del estado, preso en el penal del Altiplano por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Tras vincular a proceso a Bermúdez Requena, en septiembre del año pasado, el juez Ramón Adolfo Brown Ruiz otorgó al Ministerio Público tres meses para la investigación complementaria, mismo que se venció en diciembre de 2025.

Sin embargo, el Ministerio Público del caso solicitó tres meses más para recabar pruebas y realizar diversas diligencias, que concluyen este martes.

Previamente Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder de “La Barredora”, interpuso una queja contra la resolución del juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, que desechó por improcedente la demanda de amparo que tramitó este mes para evitar ser extraditado a los Estados Unidos.

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