Rob Schneider no se guardó su opinión sobre el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, que durante el fin de semana dividió a los fanáticos. El actor, quien hace unas semanas también criticó a Billie Eilish por su postura anti‑ICE en los Grammy, afirmó que la música de antes tenía más calidad.

La reacción de Schneider surgió luego de que un usuario en la red social X se disculpara por la actuación del puertorriqueño, señalando que era difícil de comprender lo que cantaba, a pesar de entender español por ser latino.

El actor compartió el mensaje y aclaró que no quería ser un “viejo cascarrabias” que se queja de la música actual, pero añadió:

“¡La música de antes era MEJOR! Las canciones de los 70 y 80 trataban sobre conocer chicas y conducir coches rápidos. ¡Ahora solo hablan de quejarse o de arrullar el fajo!”

Schneider también comentó que estaba agradecido de que su español no fuera tan fluido:

“El espectáculo de Bad Bunny en el descanso fue la única vez en mi vida que he agradecido que mi español sea pésimo”.

Además, se mostró de acuerdo con otro usuario en inglés que señalaba que varias canciones del espectáculo contenían referencias a actos sexuales, consumo de drogas.

Rob Schneider es conocido por su postura republicana y su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también expresó su incomodidad por el hecho de que Bad Bunny encabezara el espectáculo de medio tiempo en español, sin entender la decisión de la NFL.

Duolingo reporta aumento en estudiantes de español

Curiosamente, la actuación de Bad Bunny también tuvo un efecto positivo en el aprendizaje de idiomas. La plataforma Duolingo registró un incremento del 35 % en usuarios que iniciaron lecciones de español tras el show del famoso, según informó la compañía el lunes en X.

Duolingo compartió que, durante las horas previas al partido, el uso de la aplicación se mantuvo en niveles habituales, incluso descendiendo ligeramente al inicio del encuentro, pero se produjo un pico masivo después del espectáculo.

El cantante no solo interpretó sus canciones en español, sino que también rindió homenaje a la cultura puertorriqueña y a Latinoamérica.

Opiniones encontradas

A pesar de las críticas de Schneider y de Donald Trump, quienes calificaron la actuación como una de las peores de la historia del Super Bowl, otros la celebraron por su energía, producción y por destacar la cultura latina. Trump declaró:

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.

*Con información de EFE.