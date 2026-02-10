Más Información

muestra fotos con su. La , de origen venezolano, ha renudado su vida amorosa, luego de cinco años del fallecimiento de su esposo, el actor y, dichosa de encontrar un hombre que la hace feliz, la presentadora agradece a la vida por darle una nueva oportunidad.

Los últimos años no han sido sencillos para Crassus, no sólo por la pérdida de Rodrigo, con quien compartió 12 años de vida, sino por el reto que supuso para ella emprender un camino de crianza, para sus dos hijos, Matías y Mauro, sin la presencia de una figura paterna.

Pese a las adversidades, la conductora siempre mostró una actitud positiva frente a la vida, con la firme convicción de que su esposo habría deseado que ella, y sus pequeños, salieran adelante, luego de su partida, causada por el Covid-19, en febrero de 2021.

La prioridad para Gaby. como ha expresado en diversas ocasiones, ha sido acompañar a sus hijos en el duelo y su proceso de sanación, a tal grado que, hubo veces, en que tuvo que dejar proyectos, o rechazarlos, en la búsqueda de optimizar su estilo de vida para que Matías y Mauro estuvieran cómodos.

Por ello, su más reciente post en Instagram ha causado miles de reacciones, pues con una serie de fotografías, en la que aparece con su nueva pareja, Crassus ha dado a conocer que, finalmente, ha encontrado una persona con la que reanudar su vida romántica pues, hasta la fecha, no había hecho público ningún vínculo o relación con la otra persona.

Junto a las imágenes, donde aparecen en un evento social, de índole formal, Gaby escribió "la vida sí cumple..., sólo hay que creer soltar y confiar, hoy estoy feliz".

El hombre que la acompaña se llama Tony Patrón y, así como ella y su familia, reside en Mérida, ciudad a la que la presentadora de TV se mudó en 2020; esta es la única información pública que hay disponible de su nueva pareja, quien mantiene sus redes sociales restringidas para consulta general.

Antes de Patrón, Crassus estuvo con Rodrigo Mejía por 12 años, se conocieron en 2007 y se casaron cuatro años después.

De acuerdo a relatos pasados de Gaby, conoció al actor el segundo día que llevaba en México, luego de ser contratada para ser reportera de Televisa Deportes, aunque, en realidad, no era la primera vez qeu veía a Mejía.

En su natal Venezuela, ella y su madre solían sintonizar la telenovela de TV Azteca que él protagonizaba por esa época, "Mundo de fieras"; desde que lo vio en televisión, a Gaby le pareció un hombre atractivo y, al verlo en un club nocturno al que asistió con amigos, pensó que podía ser una hazaña que sólo podría ser justificada por el destino.

A finales de 2019, ya con una familia formada, Gaby y Rodrigo tomaron la decisión de comprar una casa en Mérida, debido a que su hijo mayor, Matías, parecía asma y, la altura de la Ciudad de México, no era recomendable para él.

Fue así que la pandemia la vivieron en su casa de Mérida, en la que estuvieron acompañados de la madre y el padre de Mejía; fue en esa época en que el actor perdió la vida, luego de pasar 17 días hospitalizado, y 10 de estos en terapia intensiva.

melc

