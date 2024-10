Gaby Crassus es una de las famosas que vivió los efectos del huracán "Milton" durante su paso por las costas del Golfo de México, motivo por el que se mantuvo incomunicada y preocupó a sus seres más cercanos. Sin embargo, la actriz y conductora ya pudo entrar en contacto con su familia y con sus seguidores, a través de redes sociales, afirmando que, en en Mérida, Yucatán, ya ha pasado lo peor.

Desde un tiempo, la actriz de origen venezolano dejó la Ciudad de México y se mudó a Yucatán para unirse a Televisur, en donde conduce el programa de radio de "Acá entre dos".

Por ese motivo, cuando sus amistades y familia se percataron que Crassus no recibía ni llamadas ni mensajes comenzaron a alertarse, pues bien bien los efectos que "Milton" dejó en la península no son comparables a los que está generando en Tampa, Florida, generó lluvias muy fuertes que incomunicaron al estado.

Fue alrededor de hace 24 horas, cuando la conductora pudo entrar en comunicación y contó de cómo se vivieron el paso del ciclón ella y sus dos hijos; Matías y Mauro.

"Hola, ¿cómo están?, pues nada... me conecto para decirles que estamos bien, seguimos sin luz y, obviamente, sin internet, desde ayer estamos así, por eso no había aparecido", aclaró.

De hecho, en ese momento, su casa seguía sin servicios eléctricos, motivo por el que tuvo que conducir por la carretera hasta encontrar un poco se señal, que le permitiera avisar a sus seres más cercanos que se encontraba bien.

"Ahorita me salí, estoy en la carretera, me salí para buscar un poco de señal, contestar los mensajes y miren, por lo que estoy leyendo y escuchando en radio, a partir de las nueve de la noche, gracias a Dios, ´Milton´ cambió de dirección, se comenzó a ir hacia el norte, por eso fue que no nos impactó, que nos fue bien", dijo Gaby.

"Milton" pasó por el Golfo de México para continuar su camino rumbo al sur de Estados Unidos, específicamente hacía la bahía de Tampa y la ciudad floridense Sarasota.

Aún cuando el huracán se encontraba cerca de territorio mexicano, seguía siendo clasificado como huracán categoría 5, lo que provocó las fuertes lluvias que afectaron a Gaby y su familia.

"Ha llovido muchísimo, las lluvias ya son intermitentes; a veces llueve muy fuerteS, a veces no tanto y, fuera de que no tenemos luz e internet, pero digamos que eso es lo de menos, por lo menos en mi caso", ahondó.

"Sí hay inundaciones bastante importantes pero, para todos los que preguntan, que sepan que ´los vikingos´ (como apoda a sus hijos) y yo estamos bien, bendito Dios, gracias por estar al pendiente".

Además, informó que hay otras regiones de la zona, como Progreso y Celestún sufrieron daños más graves.

"Sé que las personas están mucho más amoladas".

Tras el paso del ciclón, las actividades laborales y escolares en Yucatán se reanudaron a partir de hoy.

