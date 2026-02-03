Más Información

Trump anuncia el cierre del Kennedy Center de Washington

El universo visual de Mexicano, en Bodega OMR

Libro sobre el cine en el sexenio de Echeverría, a la Filmoteca de la UNAM

Teatros del IMSS; sin programación regular

Libro sobre el cine en el sexenio de Luis Echeverría se integra a la Filmoteca de la UNAM

Sala Nezahualcóyotl, a rehabilitación para celebrar sus 50 años

La cantantetransformó el escenario de los en una protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, señalado recientemente por la muerte de Alex Pretti y Renee Nicole Good, residentes de Minneapolis.

Durante la ceremonia del 1 de febrero, en su 68ª edición, Eilish recibió el premio a Mejor Canción del Año por su tema “Wildflower”. Más allá de agradecer el reconocimiento, la intérprete aprovechó el momento para expresar su postura crítica hacia el gobierno de .

“Nadie es ilegal en tierra robada”, declaró, retomando una consigna utilizada en protestas contra las políticas migratorias.

La artista también señaló que “las voces y las personas importan” e instó a la audiencia a no guardar silencio frente a la situación que atraviesa Estados Unidos. Su discurso culminó con un contundente “Fuck ICE”.

Eilish portaba además un pin con la leyenda “Ice out” y exhortó a luchar y alzar la voz siempre que fuera necesario.

El discurso de Billie Eilish generó incomodidad en diversos usuarios, pero también en el actor , conocido por su postura conservadora y su apoyo abierto a Trump.

A través de sus redes sociales, Schneider calificó el mensaje de la cantante como “incongruente” y señaló lo que consideró una contradicción entre sus palabras y su estilo de vida: “¡Su sauna, su piscina y su cerca de alambre de púas están en tierra robada!”, escribió junto a una publicación que mostraba una supuesta propiedad de lujo de Eilish.

Incluso sugirió que la artista devolviera la mansión a agentes inmobiliarios de Beverly Hills.

El actor también compartió un video viral de una influencer estadounidense que, en medio de los aplausos a los discursos contra ICE, expresó su apoyo a los agentes del orden. Schneider acompañó el clip con la frase: “Apoyo a TODAS nuestras fuerzas del orden”.

