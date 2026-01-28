La ola de protestas por la situación migratoria en Estados Unidos también llegó a Hollywood. Figuras como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Pedro Pascal y Natalie Portman alzaron la voz tras el uso de la fuerza en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que dejaron víctimas mortales.

Las manifestaciones comenzaron tras la muerte de Renee Nicole Good en Minneapolis, Minnesota. El 7 de enero, durante una operación antimigrantes, Good fue baleada por un agente del ICE mientras estaba en su auto.

Miembros del público sostienen fotografías y pancartas mientras asisten a una vigilia por Renee Nicole Good y todas las víctimas de ICE en el exterior de la Embajada de Estados Unidos en Londres, Gran Bretaña, el 12 de enero de 2026. Como parte de una ofensiva federal contra la inmigración que involucró a más de 2000 agentes de la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un oficial de ICE disparó fatalmente a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good en su vehículo durante un operativo en el sur de Minneapolis el 7 de enero de 2026. Foto: EFE

El presidente Donald Trump afirmó que el oficial actuó en legítima defensa, alegando que Renee habría intentado atropellar a los agentes; sin embargo, la versión generó dudas debido a los videos difundidos en redes sociales que muestran los hechos.

Posteriormente, la indignación se intensificó con la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense que recibió dos disparos por agentes federales en la misma ciudad el 24 de enero.

Un cartel en honor a Alex Pretti, quien fue asesinado a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza de EU se exhibe durante una vigilia el sábado 24 de enero de 2026 en Minneapolis. (Foto: AP/Adam Gray)

Reacciones en el mundo del espectáculo

Billie Eilish fue de las primeras en reaccionar. Luego la muerte de Good, la cantante compartió varias publicaciones criticando al ICE.

En una, un gráfico calificaba a la agencia como un “grupo terrorista financiado y respaldado por el gobierno federal”; en otra, se pedía “abolir el ICE” y se enumeraban 32 personas que presuntamente murieron bajo custodia de la agencia en 2024. Además, exigió que se retirara el financiamiento del organismo y que el agente responsable fuera arrestado y procesado.

Además, Billie criticó a otros famosos que no se han pronunciado: “Hola, mis queridas celebridades. ¿Van a decir algo o no?”, escribió durante el fin de semana en sus redes sociales.

Pedro Pascal: Por su parte, el actor chileno compartió en Instagram diversas fotografías del tema, entre ellas una con los nombres de nueve personas que han perdido la vida a manos del ICE en 2026, otra con el mensaje “ICE FUERA” y una más en memoria de Pretti y Good.

Olivia Rodrigo: Mientras tanto, la intérprete de "vampire" publicó un mensaje contundente: “Las acciones de ICE son injustificables, pero no estamos indefensos. Nuestras acciones importan. Estoy con Minnesota”.

Otras celebridades

Natalie Portman se pronunció sobre lo sucedido en el Festival de Cine de Sundance, declarando: “Es realmente imposible no hablar de lo que está sucediendo ahora mismo, de la brutalidad del ICE y de cómo tiene que acabar de inmediato”.

Asimismo, Katy Perry se sumó a las muestras de apoyo a las comunidades afectadas, compartiendo fotografías en las que explicaba a sus seguidores cómo podían actuar frente a las tácticas del ICE.