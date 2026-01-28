Más Información
El Festival Internacional de Piano llega a su octava edición; suma cifra récord de conciertos con orquesta
La ola de protestas por la situación migratoria en Estados Unidos también llegó a Hollywood. Figuras como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Pedro Pascal y Natalie Portman alzaron la voz tras el uso de la fuerza en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que dejaron víctimas mortales.
Las manifestaciones comenzaron tras la muerte de Renee Nicole Good en Minneapolis, Minnesota. El 7 de enero, durante una operación antimigrantes, Good fue baleada por un agente del ICE mientras estaba en su auto.
El presidente Donald Trump afirmó que el oficial actuó en legítima defensa, alegando que Renee habría intentado atropellar a los agentes; sin embargo, la versión generó dudas debido a los videos difundidos en redes sociales que muestran los hechos.
Posteriormente, la indignación se intensificó con la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense que recibió dos disparos por agentes federales en la misma ciudad el 24 de enero.
Reacciones en el mundo del espectáculo
Billie Eilish fue de las primeras en reaccionar. Luego la muerte de Good, la cantante compartió varias publicaciones criticando al ICE.
En una, un gráfico calificaba a la agencia como un “grupo terrorista financiado y respaldado por el gobierno federal”; en otra, se pedía “abolir el ICE” y se enumeraban 32 personas que presuntamente murieron bajo custodia de la agencia en 2024. Además, exigió que se retirara el financiamiento del organismo y que el agente responsable fuera arrestado y procesado.
Además, Billie criticó a otros famosos que no se han pronunciado: “Hola, mis queridas celebridades. ¿Van a decir algo o no?”, escribió durante el fin de semana en sus redes sociales.
Pedro Pascal: Por su parte, el actor chileno compartió en Instagram diversas fotografías del tema, entre ellas una con los nombres de nueve personas que han perdido la vida a manos del ICE en 2026, otra con el mensaje “ICE FUERA” y una más en memoria de Pretti y Good.
Olivia Rodrigo: Mientras tanto, la intérprete de "vampire" publicó un mensaje contundente: “Las acciones de ICE son injustificables, pero no estamos indefensos. Nuestras acciones importan. Estoy con Minnesota”.
Otras celebridades
Natalie Portman se pronunció sobre lo sucedido en el Festival de Cine de Sundance, declarando: “Es realmente imposible no hablar de lo que está sucediendo ahora mismo, de la brutalidad del ICE y de cómo tiene que acabar de inmediato”.
Asimismo, Katy Perry se sumó a las muestras de apoyo a las comunidades afectadas, compartiendo fotografías en las que explicaba a sus seguidores cómo podían actuar frente a las tácticas del ICE.
