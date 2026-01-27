Más Información

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

Lucero Ibarra es la directora interina del Centro Público

Danza UNAM alista segunda edición de Epicentro

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

El cineasta y la guionista brasileña Vera Blasi recibieron este martes sendas nominaciones de los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), que reconocen a lo más selecto del cine, la televisión, la radio y los medios digitales en el ámbito de la escritura.

El prodigioso director mexicano compite en la categoría de guion adaptado por su esperada reinterpretación de "Frankenstein" junto a Will Tracy ("Bugonia"), Chloe Zhao y Maggie O'Farrell ("Hamnet"); Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another") y Clint Bentley & Greg Kwedar ("Train Dreams").

En la categoría de guion original, el Sindicato ha reconocido a David Koepp con el suspense de espionaje "Black Bag"; Mary Bronstein y el equipo de A24 con "If I Had Legs I'd Kick You"; Ronald Bronstein y Josh Safdie por "Marty Supreme"; Ryan Coogler con el suspense de vampiros "Sinners" y Zach Cregger con "Weapons".

En el apartado de series de drama, "Pluribus", la serie de Apple TV de la que Blasi forma parte, luchará por alzarse el galardón frente a "Andor", la serie de Disney+ protagonizada por el mexicano Diego Luna; "Severance"; "The White Lotus" y la aclamada "The Pitt".

Tanto "The Pitt" como "Pluribus" y "Severance" se enfrentarán también en la categoría de serie nueva junto a "The Studio", "Task" y "The Chair Company".

Por su parte, el apartado de serie de comedia lo completan "Abbott Elementary", "The Studio", "The Chair Company", "Hacks" y "The Rehearsal" mientras que en el de miniserie se encuentran "The Beast in Me", "Black Rabbit", "Death by Lightning", "Dying for Sex" y "Sirens".

Los ganadores de estos premios, que sirven como termómetro para predecir a las favoritas de los Oscar, se darán a conocer el próximo 8 de marzo.

rad

