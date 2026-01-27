El cineasta Guillermo del Toro y la guionista brasileña Vera Blasi recibieron este martes sendas nominaciones de los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), que reconocen a lo más selecto del cine, la televisión, la radio y los medios digitales en el ámbito de la escritura.

El prodigioso director mexicano compite en la categoría de guion adaptado por su esperada reinterpretación de "Frankenstein" junto a Will Tracy ("Bugonia"), Chloe Zhao y Maggie O'Farrell ("Hamnet"); Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another") y Clint Bentley & Greg Kwedar ("Train Dreams").

En la categoría de guion original, el Sindicato ha reconocido a David Koepp con el suspense de espionaje "Black Bag"; Mary Bronstein y el equipo de A24 con "If I Had Legs I'd Kick You"; Ronald Bronstein y Josh Safdie por "Marty Supreme"; Ryan Coogler con el suspense de vampiros "Sinners" y Zach Cregger con "Weapons".

En el apartado de series de drama, "Pluribus", la serie de Apple TV de la que Blasi forma parte, luchará por alzarse el galardón frente a "Andor", la serie de Disney+ protagonizada por el mexicano Diego Luna; "Severance"; "The White Lotus" y la aclamada "The Pitt".

Tanto "The Pitt" como "Pluribus" y "Severance" se enfrentarán también en la categoría de serie nueva junto a "The Studio", "Task" y "The Chair Company".

Por su parte, el apartado de serie de comedia lo completan "Abbott Elementary", "The Studio", "The Chair Company", "Hacks" y "The Rehearsal" mientras que en el de miniserie se encuentran "The Beast in Me", "Black Rabbit", "Death by Lightning", "Dying for Sex" y "Sirens".

Los ganadores de estos premios, que sirven como termómetro para predecir a las favoritas de los Oscar, se darán a conocer el próximo 8 de marzo.

rad