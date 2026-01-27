Más Información

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

Lucero Ibarra es la directora interina del Centro Público

Danza UNAM alista segunda edición de Epicentro

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Destitución de Romero Tellaeche hace estallar la alegría de la comunidad del CIDE en redes sociales

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

regresó al Festival de Cine de Sundance 2026 para una proyección especial de su ópera prima "Cronos" (1994), que se presentó en una versión restaurada en 4K por Janus Films el 27 de enero en el Ray Theatre. Este evento formó parte del programa Park City Legacy, que conmemora momentos icónicos del festival en su última edición en Utah antes de mudarse a Boulder, Colorado, e incluyó una sesión extendida de preguntas y respuestas con el director.

En paralelo, Netflix organizó una fiesta privada en honor a Del Toro durante el festival, donde el cineasta mexicano sorprendió al preparar tacos y tortillas para los invitados, incluyendo figuras como Elijah Wood, The Daniels y Greta Gandbhir.

El momento culminante fue su interpretación espontánea de clásicos rancheros junto a un mariachi, con quien cantó temas como “La Bamba”, “La Malagueña”, “Ella”, “México Lindo y Querido” y “Canción Mixteca”, evocando a íconos como Jorge Negrete y Vicente Fernández, lo que generó una ovación entre los presentes.

Esta participación resaltó la conexión de Del Toro con Sundance, donde "Cronos" debutó hace más de tres décadas, y reforzó su estatus en la industria mientras promueve "Frankenstein", que. El festival, del 23 al 29 de enero, combinó estos eventos con otras proyecciones legacy como Little Miss Sunshine y discusiones en el histórico Egyptian Theatre.

"Frankenstein", de Del Toro, compite con nueve nominaciones al Oscar 2026.

