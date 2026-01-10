Más Información

Programa del MARCO empata con el Mundial

Programa del MARCO empata con el Mundial

La UNAM tiende puentes entre disciplinas para el beneficio del país

La UNAM tiende puentes entre disciplinas para el beneficio del país

El libro que cuenta la historia de los filósofos que meditaron sobre qué es ser mexicano

El libro que cuenta la historia de los filósofos que meditaron sobre qué es ser mexicano

Adiós a Beatriz González, cronista visual esencial del arte colombiano

Adiós a Beatriz González, cronista visual esencial del arte colombiano

Beatriz González, la artista que retrató a Colombia, muere a los 93 años

Beatriz González, la artista que retrató a Colombia, muere a los 93 años

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

La cantante estadounidense se pronunció en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (, por sus siglas en inglés) tras la muerte de una mujer durante un operativo migratorio realizado en durante la semana.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete criticó duramente a la agencia federal y acusó a sus agentes de hacer uso excesivo de la fuerza.

En una de sus publicaciones, Eilish calificó a ICE como “un grupo terrorista financiado y respaldado por el gobierno federal, bajo el Departamento de Seguridad Nacional, que no ha hecho nada para que nuestras calles sean más seguras”.

Lee también:

La artista también compartió una imagen con datos de personas que han fallecido mientras se encontraban bajo custodia migratoria, en la que aparecen 32 nombres, y exigió mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades.

Foto: Vía redes sociales.
Foto: Vía redes sociales.

¿Qué ocurrió durante la redada en Minneapolis?

Los hechos se registraron el 7 de enero, cuando un agente de inmigración disparó contra Reenee Nicole Mackin Good, una mujer de 37 años, quien perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la víctima,ciudadana de Estados Unidos, se encontraba actuando como observadora legal, brindando apoyo a vecinos de su comunidad durante los operativos migratorios.

Lee también:

El incidente ocurrió en una zona residencial, cuando Nicole se encontraba dentro de su camioneta. Testimonios señalan que agentes federales se acercaron al vehículo e intentaron abrir la puerta; al tratar de retirarse del lugar, un oficial disparó al menos tres veces a través del parabrisas.

Tras el tiroteo, el presidente Donald Trump afirmó que los agentes actuaron en defensa propia, argumentando que la mujer habría utilizado su vehículo como un arma e intentado atropellar a los oficiales. El mandatario también la calificó como una “agitadora profesional”.

Por su parte, el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, condenó lo ocurrido y aseguró que el agente federal empleó fuerza letal de manera “temeraria”. Además, exigió la salida de ICE de la ciudad.“ICE, lárguense de una maldita vez”, declaró.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”. Foto: Instagram @ninelconde

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice. Foto: Captura redes sociales

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”. Foto: AFP / Alamy/Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27 fans reaccionan. Foto: Tomada de Instagram @nodal

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27: fans reaccionan

Kylie Jenner. Foto: Vía Grosby Group

Kylie Jenner posa en bikini dorado junto a la piscina y luce figura casi “irreal”

[Publicidad]