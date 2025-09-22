"Jimmy Kimmel Live", el programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada por los comentarios que el humorista hizo sobre el asesinato del activista Charlie Kirk, regresará el martes al aire, afirmó Disney.

En un comunicado de prensa, la empresa aseguró que la decisión de retirar la emisión fue tomada en un intento de no agravar una situación que ya era delicada para el país; sin embargo, tras varias pláticas con el conductor, pudieron llegar a un acuerdo.

"Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes", explicó.

Lee también Jimmy Kimmel: de conducir el Oscar a ser cancelado en televisión

Las amenazas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos) y la salida del programa de Kimmel generó fuertes críticas por infringir la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión en el país.

Artistas, comediantes y figuras del entretenimiento se sumaron a las críticas.

Más de 400 estrellas de Hollywood, entre las que destacan Tom Hanks, Meryl Streep, Jennifer Aniston y Pedro Pascal, publicaron este lunes una carta de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en defensa de Kimmel.

"Jimmy Kimmel fue retirado del aire después de que nuestro gobierno amenazó a una compañía privada con retaliaciones. Esto marca un momento sombrío para la libertad de expresión en nuestra nación", se puede leer en el escrito.

Kimmel insinuó, el lunes pasado, en su programa nocturno que el movimiento MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump explotaba políticamente el asesinato de Kirk, un importante aliado del presidente.

Kirk, de 31 años, fue baleado el 10 de septiembre cuando participaba en un debate en un campus universitario de Utah. El sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades y está acusado de homicidio agravado.

"Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", dijo el presentador.

Menos de dos días después, el director de la FCC, Brendan Carr, amenazó a la televisora ABC con acciones legales.

"Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta, de actuar francamente respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante", advirtió Carr el miércoles.

En seguida Nexstar, a cargo de la mayor parte de los canales afiliados de ABC, dijo que no transmitiría el programa, y ABC siguió anunciando su salida del aire "indefinidamente".

Lee también La suspensión del show de Jimmy Kimmel y la agonía de la libertad de prensa