El nombre de Jimmy Kimmel se convirtió en tendencia en los últimos minutos luego de que se diera a conocer la suspensión indefinida de su late show "Jimmy Kimmel Live!".

La decisión, según explicó Nextar Media y la cadena estadounidesne ABC en un comunicado, obedece a los polémicos comentarios que hizo el conductor sobre el asesinato de Charlie Kirk, los cuales calificaron de “ofensivos e insensibles".

Durante sus últimos monólogos, Kimmel criticó la reacción de algunos conservadores ante el homicidio de Kirk; incluso, acusó al movimiento MAGA (Make America Great Again) de aprovecharse políticamente de la tragedia intentando deslindarse del asesino.

"Caímos más bajo aún este fin de semana con la pandilla Maga tratando de caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible por sacar rédito político de ello”, dijo.

¿Quién es Jimmy Kimmel?

Originario de Brooklyn, en Nueva York, Kimmel es un comediante, actor, presentador, guionista y productor de televisión italoestadounidense.

Inició su carrera en la radio, pasando por estaciones locales en Nevada y Arizona. No fue sino hasta principios de los 2000 cuando encontró su lugar en la televisión, aunque en ese entonces no fue delante de las cámaras.

Antes de consolidarse como conductor, trabajó como guionista y presentador en programas de humor, experiencia que le permitió desarrollar el estilo satírico que más tarde lo distinguiría.

En 2003 llegó la oportunidad que cambiaría por completo su carrera: la ABC lo eligió para liderar un nuevo programa nocturno. La emisión pronto se convirtió en un éxito y, hasta el día de hoy, era una de las más longevas en la televisión estadounidense.

Mas allá de la comedia, Kimmel también ha sido el rostro de grandes ceremonias de Hollywood. En dos ocasiones ha estado al frente de la entrega de los Oscar; la más recordada fue la del 2017, cuando presenció en vivo el error histórico en la entrega de la estatuilla a "La La Land" como mejor película.

En lo político, se ha posicionado como uno de los principales detractores del presidente Donald Trump, a quien ha dedicado innumerables monólogos y críticas. Su oposición abierta a las políticas y declaraciones del republicano lo colocó como uno de los comediantes más comentados y también más polarizantes del país.

Hasta el momento, Kimmel no se ha pronunciado respecto a la cancelación de su programa; sin embargo, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Mientras sus fans se han manifestado en contra de su salida al aire, los partidarios de Trump celebraron la noticia.

