Jimmy Kimmel, conductor y comediante estadounidense, reveló que adquirió la ciudadanía italiana a modo de rechazo al "mal" gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el medio The Daily Beast, Kimmel anunció su nuevo estatus durante un episodio del podcast conducido Sarah Silverman, luego de que esta aseguró que muchos de sus conocidos han mostrado interés por convertirse en ciudadanos de otros países.

"Sí, obtuve la ciudadanía italiana. Lo que está pasando es tan malo como pensaste que iba a ser. Siento que probablemente es incluso peor de lo que a él mismo le gustaría que fuera", dijo el conductor de "Jimmy Kimmel Live!".

Kimmel, nacido en Nueva York en 1967, pudo solicitar la ciudadanía gracias a su familia materna, la cual es de ascendencia italiana.

Desde que Trump ganó las elecciones, en noviembre de 2024, varios artistas y personalidades de Estados Unidos afirmaron que dejarían el país a manera de protesta.

Entre ellos se encuentra Rosie O’Donnel, quien se mudó a Irlanda con una de sus hijas y anunció que regresaría EU hasta que fuera seguro para todos los estadounidense.

Ellen DeGeneres, por su parte, recientemente aseguró que el motivo de mudanza al Reino Unido tenía que ver con el ascenso de Trump al poder.

Kimmel ha sido un duro crítico de Trump y sus políticas; incluso, ha se ha posicionado en contra del mandatario en su programa de televisión, al punto de que Trump aseguró que él, junto a Jimmy Fallon, serián los siguientes "en caer", tras el despido de CBS de Stephen Colbert quien presentaba 'The Late Show'.

La CBS, propiedad de Paramount, anunció a mediados de julio que 'The Late Show with Stephen Colbert' dejará de emitirse en mayo de 2026, una decisión que la compañía calificó como "puramente financiera".

Sin embargo, muchos críticos apuntan a que el conglomerado de medios cedió ante la presión del presidente, puesto que Colbert es conocido por su postura abiertamente crítica con Trump

