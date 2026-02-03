Tras la muerte de Pedro Torres, Lucía Méndez reapareció en redes sociales para despedirlo y recordar la historia de amor que los unió por más de una década.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante y actriz compartió un emotivo mensaje en el que aseguró que, a pesar de su partida, el productor estará siempre a su lado:

"Hay amores que no se van…se transforman en recuerdos, en gratitud, en silencio que acompaña", escribió.

Méndez también agradeció por el tiempo que compartieron juntos y que, afirmó, atesorará en lo más profundo de su corazón.

"Gracias por todo lo que fue, por lo que dimos y por lo que siempre vivirá en mi corazón", agregó.

Junto a estas palabras, la protagonista de "El extraño retorno de Diana Salazar" publicó una serie de imágenes de los distintos momentos que vivió junto a Torres: escenas personales, recuerdos familiares y fragmentos que dan cuenta de su relación.

Lucía Méndez y Pedro Torres estuvieron casados cerca de diez años. Su historia comenzó cuando ella atravesaba uno de los momentos más sólidos de su carrera artística y él se consolidaba como productor de televisión.

En 1988 contrajeron matrimonio y ese mismo año nació su único hijo en común, Pedro Antonio Torres Méndez.

La separación llegó en 1996, según la actriz por el desgaste natural de la relación y diferencias de carácter. Sin embargo, el vínculo no se rompió: ambos mantuvieron una relación cercana, marcada por el respeto mutuo y la crianza compartida de su hijo.

Torres murió el pasado 30 de enero a los 72 años de edad, aunque se desconocen las causas de la muerte, se sabe que padecía esclerosis lateral amiotrófica.

