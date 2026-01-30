Con la muerte de Pedro Torres se cierra una página importante en el mundo del entretenimiento, ya que se trata de un hombre que revolucionó la narrativa de los llamados videoclips y la forma de hacer televisión, pero para muchos artistas también se fue un amigo, y han manifestado su sentir en las redes sociales.

“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo Pedro Antonio. Gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas”, escribió Lucía Méndez, con quien estuvo casado de 1988 a 1996.

La actriz Patricia Reyes Spíndola lamentó la partida de un gran amigo “que supo vivir y disfrutar la vida”, y recordó que fue su director en proyectos como "Operación Triunfo" y "Mujeres Asesinas".

Héctor Sandarti también se unió a las condolencias para la familia Torres y le agradeció al productor que haya creído en su talento, así como por haber compartido importantes trabajos como "Big Brother VIP", "Vas o no vas", entre otros.

“¡Mi más sentido pésame a la familia del querido amigo Pedro Torres! Que Dios lo reciba y descanse en paz”, escribió el periodista Juan José Origel en su cuenta de Instagram.

También Maxine Woodside dio sus condolencias y definió al productor como “el gigante del audiovisual”.

Mientras que con un sencillo mensaje, la actriz Ana Brenda Contreras despidió al productor: “Uncle Pete. Por siempre”.

El cantante Carlos Rivera expresó su sentir con este mensaje: “Adorado Pedro, Dios te reciba allá arriba. Gracias por tu cariño siempre y por cumplir el sueño de hacer este video de mi tierra. Tu magia se queda para siempre en tantas imágenes que se crearon a través de tus ojos y tu corazón. Te queremos. Descansa en paz”.

El periodista Joaquín López-Dóriga también escribió respecto a Pedro Torres y su legado, señalando que fue un adelantado a su época y que además descubrió a muchos talentos.

“Pedro Torres marcó un antes y un después en la televisión mexicana. Productor de Big Brother, creador de formatos, impulsor de nuevas narrativas y figura clave en Televisa”, escribió Fernanda Familiar.

El conductor René Franco resaltó el impulso que le dio a su carrera, ya que fue Pedro Torres quien lo llevó a formar parte de "Big Brother VIP" en 2005, además de ser parte fundamental para que su programa "Es de noche y ya llegué" se hiciera realidad.

“Mil gracias por todo y por tanto, Pedro, por tu cariño, tus cuidados y tu confianza. Mi amistad y mi agradecimiento están contigo, siempre”, escribió René Franco.

“Vuela alto, mi Peter… Te quiero”, fue el mensaje que la actriz Jacqueline Bracamontes compartió en una historia de Instagram, la cual iba acompañada de una fotografía de ella al lado de Pedro Torres.

La cantante Anahí se despidió con un mensaje similar y una imagen suya al lado del productor, lo mismo que Alberto “El Güero” Castro y Galilea Montijo, mostrando que no son necesarios mensajes extensos para expresar gratitud por la amistad.

En el mundo de la política también resonó la partida del productor, con el mensaje que Rosario Robles dejó en su cuenta de X expresando sus condolencias:

“Me entristece la partida de Pedro Torres. Siempre sentí por él admiración y respeto por su labor profesional, pero sobre todo cariño, pues nos unían nuestras raíces coahuilenses. Descanse en paz”.

El politólogo y embajador de México en Italia, Genaro Lozano, escribió: “Lamento mucho la muerte de Pedro Torres. Abrazo con cariño a Apolonia, Pedro Antonio y Emilia. Descansa en paz, amigo”.