Diputadas y diputados federales, y senadoras y senadores se solidarizaron con Venezuela ante los terremotos registrados este miércoles, los cuales han provocado daños materiales de consideración y mantienen en alerta a diferentes regiones del país.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) se dijo confiado en la fortaleza, la unidad y la capacidad de organización del pueblo venezolano con el fin de hacer frente a dicha emergencia. Además, reconocieron el compromiso de las autoridades, de los cuerpos de rescate y de todas las personas que participan en las labores de auxilio y atención a las familias afectadas.

"Desde México enviamos un fraternal abrazo al pueblo hermano de Venezuela, con el deseo de una pronta recuperación de las comunidades afectadas. Reiteramos que la solidaridad y la cooperación entre los pueblos de América Latina son fundamentales para superar unidos los desafíos que impone la naturaleza y fortalecer los lazos de hermandad que nos unen", puntualizaron.

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En representación de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el coordinador de dicho grupo parlamentario, Ricardo Monreal, llamó a la solidaridad.

"Con sinceridad y profunda tristeza, lamentamos la tragedia que viven las hermanas y los hermanos de Venezuela. La solidaridad de los pueblos debe manifestarse en favor de quienes están sufriendo por este terremoto", escribió en sus redes sociales.

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Por su parte, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), deseo la pronta recuperación de todas y todos los ciudadanos heridos.

"Acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a un ser querido, deseamos la pronta recuperación de las personas lesionadas y reconocemos la labor de quienes participan en las tareas de rescate y auxilio. En momentos como este, la solidaridad y la ayuda humanitaria deben prevalecer", declaró.

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La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras estos fenómenos naturales.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la senadora recordó que México y esa nación comparten lazos históricos de amistad y cooperación, debido a lo que nuestro país sigue de cerca la evolución de la situación después de los terremotos.

Las y los connacionales que radiquen en ese país y que requieran asistencia, destacó la legisladora, pueden acercarse a la Embajada de México en Venezuela para recibir orientación y apoyo consular.

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“Ante los sismos registrados en Venezuela el día de hoy, lamentamos la situación y expresamos nuestra más amplia solidaridad al pueblo hermano venezolano.

Nuestros países comparten históricos lazos de amistad y cooperación, por lo que seguimos de cerca la evolución de la situación. La fraternidad que distingue a las y los mexicanos nos invita a mantenernos atentos a las afectaciones que aquejan a las familias venezolanas”, escribió Castillo Juárez.

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dft