Chumel Torres estrena “No Son Horas”, nuevo programa en Radio Fórmula; arranca con Brozo como invitado estelar

El youtuber, comunicador y conductor mexicano Chumel Torres, estrenó su nuevo programa "No son horas" por la estación 104.1 FM de Radio Fórmula, el cual es solo uno de los elementos en la nueva programación de la red de radio nacional.

Este proyecto se transmitirá de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 11:00 de la mañana, y marca una nueva etapa en la carrera de Torres. Como parte de su programación del día, previo al inicio del programa el influencer anunció que su primer invitado sería Víctor Trujillo, famoso por darle vida al personaje de Brozo.

Hoy, en su primera edición, el conductor tocó temas en tendencia, como la misión espacial a la Luna, Artemis II, de la NASA; las imágenes del AIFA compartidas recientemente por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, en las que presuntamente está lleno el aeropuerto; y la nueva película de Super Mario Galaxy, así como la polémica por las críticas que ha recibido desde su estreno por la "falta de diversidad y representación" en los personajes, y el video viral de un hombre que exigió la venta de una palomera de edición especial de Yoshi en Cinépolis.

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El nuevo programa de Chumel Torres se transmitirá de lunes a viernes en el horario de 10 a 11 AM de Radio Fórmula. Foto: X @ChumelTorres

La comedia y la crítica: el género disruptivo de Brozo

Como primer invitado en este nuevo proyecto, Chumel Torres presentó a Víctor Trujillo, mejor conocido por darle vida al personaje ficticio de Brozo. "Un hombre que nos demostró que se puede hacer crítica política disfrazado de payaso", comentó Torres para darle la bienvenida a Trujillo.

En su participación especial en "No son horas", el actor y comediante platicó sobre cómo la sátira política encontró su lugar en una era dominada por la formalidad informativa.

Con programas como "El Mañanero", que dio inicio a través de la radio en 1994, y se consolidó como una transmisión televisiva en el 2000, Brozo logró establecerse como un personaje que hacía crítica política desde la comedia y el humor, ganando terreno en la industria y la simpatía del público.

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Cuando tus ídolos son tus amigos. Esa brújula. pic.twitter.com/fDHA0q1oh3 — Chumel Torres (@ChumelTorres) April 6, 2026

El comediante contó a lo largo de casi 17 minutos cómo empezó su carrera y cómo el concepto de la sátira política logró posicionarse a nivel nacional.

Para finalizar, Trujillo comentó que lo que empezó como un formato nuevo y disruptivo se mantiene vigente hasta la fecha gracias al ingenio y la creatividad de los comunicadores que deciden dedicarse al género, y que es un área en la que es importante mantenerse afilado, actualizado y auténtico.

"Finalmente, lo más divertido de este oficio es hacerte caso. Si estamos metidos en este oficio es porque tienes un juguete ahí que tiembla distinto, no es que sea mejor, es distinto... Entonces vas jugando a eso todo el tiempo. y todo el tiempo todo el entorno apuesta a que no va a salir, no va a pasar, y si pasa qué chin***es somos todos", declaró el comediante.

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