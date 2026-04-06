Vacaciones 2026: ¿cuántos megapuentes habrá en mayo?; esto dice la SEP

Luego de un periodo de descanso por Semana Santa, miles de estudiantes de nivel básico en México se preparan para volver a las aulas. De acuerdo con el calendario escolar vigente, el regreso a clases está programado para el próximo lunes 13 de abril, fecha en la que alumnos de preescolar, primaria y secundaria retomarán sus actividades habituales.

Vacaciones Semana Santa 2026. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Sin embargo, con el fin de las vacaciones, una pregunta comienza a surgir entre madres y padres de familia: ¿cuándo será el próximo megapuente escolar? A continuación te lo decimos.

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¿Habrá megapuentes en abril?

Para los estudiantes de nivel básico, abril ya no ofrecerá más días de descanso prolongado. El regreso a clases después de Semana Santa marca el inicio de un tramo del ciclo escolar sin pausas adicionales, según la SEP.

Sin embargo, las familias pueden comenzar a planear los próximos puentes escolares, ya que mayo se perfila como un mes con varias oportunidades para descansos largos y días festivos.

Vacaciones mayo 2026. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

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¿Cuándo son los siguientes mega puentes?

Según el calendario 2025-2026 de la SEP, el primer descanso largo de mayo se dará con motivo del Día del Trabajo, que se celebra el 1 de mayo. Este año, la fecha coincide con el fin de semana, lo que permitirá a los estudiantes disfrutar de un periodo más largo y regresar a clases hasta el lunes 4 de mayo.

El próximo 1 de mayo no habrá clases por el Día del Trabajo. Foto: El Universal

Más adelante, el calendario escolar marca otra pausa importante por el Día del Maestro y la Maestra, que se conmemora el viernes 15 de mayo. Este día no solo reconoce la labor de los docentes, sino que también ofrecerá a los alumnos un fin de semana largo antes de retomar la rutina escolar el lunes siguiente.

El próximo 15 de mayo no habrá clases por el Día del Maestro. Foto: Pixabay

El viernes 29 de mayo se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar, una jornada dedicada a la capacitación docente; por lo que implicará la suspensión de clases. Aunque no se trata de un puente obligatorio, será un día adicional de descanso dentro del ciclo escolar.

Otras fechas relevantes también podrían afectar la asistencia. Por ejemplo, el 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla, que este año cae en martes, y el 10 de mayo, Día de las Madres. Aunque no es un día oficial de descanso, suele ser motivo de actividades conmemorativas que interrumpen la jornada escolar en muchas instituciones.

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