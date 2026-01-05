La operación Maduro y el inicio de una nueva era en la información en las relaciones diplomáticas

El 3 de enero de 2026, a las 6:14 de la mañana, en Washington D.C., la publicación de una notificación en la plataforma Truth Social fue multiplicada inmediatamente por cuentas automatizadas en X (antes Twitter), sacudió a la opinión pública internacional.

Truth Social es propiedad de Trump Media & Technology Group (TMTG), una empresa de medios y tecnología propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mensaje del presidente Donald Trump fue escueto: "Justicia para el pueblo venezolano. El dictador ha sido extraído. Operación Resolución Absoluta en curso".

En menos de tres minutos, el hashtag #MaduroArrested acumuló 1.2 millones de interacciones. Las redes sociodigitales mostraron, una vez más, su formidable capacidad para diseminar información.

Entre tanto, no sin cierta perplejidad, grandes cadenas informativas, como CNN y la BBC, mantenían un silencio prudente, esperando la confirmación de los hechos a través de sus corresponsales en Caracas, quienes enfrentaban un apagón selectivo de internet.

Frente a los eventos noticiosos, los medios informativos convencionales deben proceder con enorme cautela y responsabilidad. Ello, naturalmente representa una desventaja frente a la rápida circulación de la información en las redes sociodigitales.

Sin embargo, la "noticia" no podía esperar al reporte del periodista desde el lugar de los hechos. A través de las redes sociodigitales, ciudadanos venezolanos asumieron roles informativos en un momento que, definitivamente será de particular importancia en la historia del siglo XXI.

Por ejemplo, en plataformas como TikTok, usuarios anónimos transmitían en vivo el sobrevuelo de helicópteros sobre el Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota.

La información noticiosa además se abastecía de los metadatos disponibles en las plataformas, como la geolocalización de un video de un convoy militar, el análisis de audio de una explosión en las cercanías de Miraflores y la telemetría de vuelo que mostraron a un Gulfstream G550 partiendo con rumbo desconocido desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, próximo a Caracas.

Por supuesto que la noticia sobre la captura de Maduro, viralizada a través de las redes sociodigitales, no fue homogénea. Cada usuario interpretó el acontecimiento de forma particular, según su contexto geográfico, ideológico, social y emocional.

En Miami, por ejemplo, el evento propició improvisados festejos colectivos, organizados a través de publicaciones en las redes y plataformas digitales que celebraban la caída del dictador y la esperanza de un nuevo comienzo. Las imágenes de júbilo y los mensajes de apoyo a la comunidad venezolana inundaron los perfiles, desplegando una visión optimista y triunfalista del suceso.

Por el contrario, en algunas zonas populares del oeste de Caracas, el arresto de Maduro generó incertidumbre y temor. Los usuarios compartían testimonios y mensajes que reflejaban la confusión reinante, mientras la censura añadía una capa de opacidad al relato colectivo.

A las 8:00 AM, fue publicado el primer deepfake sobre el acontecimiento: una imagen de Nicolás Maduro esposado, vistiendo una chaqueta de los Astros de Houston, rodeado de agentes de la DEA, la cual en pocos minutos se convirtió en la imagen más compartida del año.

Horas después, equipos de verificación técnica confirmaron que la imagen era un deepfake de alta fidelidad. No obstante, el referido video, generado por inteligencia artificial, detonó una "niebla de guerra digital" —digital fog of war—.

La niebla de guerra digital, resultante de abundante información inmediata no confirmada sobre un determinado suceso —fenómeno anticipado por McLuhan—, suele derivar en “certidumbre fabricada” —proliferación de noticias falsas, teorías conspirativas, sesgos algorítmicos—, que responden al propósito de imponer determinadas narrativas.

Cuando una audiencia desea tanto que algo sea verdad, la verificación se convierte en un estorbo frente a la gratificación emocional obtenida. Las mentiras también confirman.

Durante la mañana del 3 de enero, circularon al menos cinco videos diferentes de la captura de Maduro. En uno, se resistía; en otro, se entregaba pacíficamente; en un tercero, se encontraba en un búnker subterráneo.

A partir de Gemini 3 desarrollé esta tabla que permite apreciar el flujo de la narrativa en plataformas digitales durante las doce horas inmediatas al arresto de Maduro:

Plataforma Tipo de Contenido Dominante Impacto Informativo X (Twitter) Noticias cortas, OSINT y política. Formó la opinión pública internacional rápida pero errática. TikTok Videos cortos de movilizaciones y rumores. Creó una sensación de caos e inmediatez emocional en los jóvenes. Telegram Canales oficiales de resistencia y propaganda. Fue el refugio de la información sin censura, pero también de teorías conspirativas. WhatsApp Notas de voz (falsas y reales). Generó pánico en la población civil venezolana debido a la cercanía personal del emisor.

Mientras el Ministerio de Comunicación de Venezuela (ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez) intentaba proyectar una imagen de "normalidad" con videos pre-grabados de Maduro, analistas independientes de la comunidad OSINT analizaron sombras, patrones de nubes y tráfico aéreo para demostrar que los videos diseminados por el Ministerio de Comunicación de Venezuela eran de archivo.

La Open Source Intelligence (OSINT) es el proceso de recopilar y analizar información pública de fuentes accesibles, como redes sociodigitales medios, registros y sitios web, para convertirla en conocimiento útil que ayude en la toma de decisiones, investigación, análisis de mercados o ciberseguridad, respetando siempre la ley y la ética.

Una cuenta de rastreo de barcos sugirió que el destino de Maduro no era directamente Florida, sino el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, posicionado en aguas internacionales.

La capacidad del ciudadano común para realizar labores de inteligencia militar en tiempo real ha cambiado las reglas de la información. Los gobiernos ya no pueden ocultar tan fácilmente sus movimientos; el ojo del satélite comercial y el smartphone del transeúnte los observaba

El arresto de Maduro admite ser considerado como un auténtico experimento de ingeniería social a escala global. Los algoritmos de recomendación de YouTube y Facebook, diseñados para maximizar el tiempo de permanencia del usuario, jugaron un papel protagónico.

Mientras que en las comunidades de la diáspora venezolana en Madrid y Miami el algoritmo alimentaba una narrativa de "Liberación Final", en los círculos de la izquierda internacional y medios estatales como RT o Telesur, la narrativa se centraba exclusivamente en el concepto del "secuestro imperialista".

Este fenómeno creó lo que los sociólogos llaman una disonancia cognitiva colectiva. Durante las primeras 24 horas, dos realidades paralelas coexistieron. En una, Maduro era un criminal de lesa humanidad capturado en una operación quirúrgica; en la otra, era un mártir víctima de una invasión ilegal.

Ante la ausencia de un "árbitro de la verdad" —un sano policía del pensamiento— permitió que cada bando se atrincherara en su propia versión de los hechos, ignorando cualquier evidencia que contradijera su postura.

El peligro de esta polarización digital es que las redes sociales eliminaron el matiz. No hubo espacio para discutir la legalidad internacional del arresto o las implicaciones de soberanía; el debate se redujo a likes y shares, convirtiendo una crisis geopolítica compleja en un espectáculo de consumo rápido.

La "diplomacia digital" eliminó los tiempos de reflexión. Los líderes mundiales ya no pueden esperar a los informes de inteligencia y, deben responden con oportunidad al flujo de noticias de sus feeds, lo que aumenta el riesgo de una escalada militar basada en información no verificada o en la presión del clamor popular digital.

La información en el imaginario de la diplomacia internacional cambió para siempre el 3 de enero.

Apéndice

Pico de tráfico: 14.5 millones de mensajes por minuto (12:00 PM EST).