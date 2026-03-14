Washington.—El PIB de Estados Unidos en el último trimestre del año pasado fue revisado significativamente a la baja ayer, debido a un enfriamiento del gasto de los consumidores, del gobierno y de la inversión, según datos oficiales.

La economía creció a una tasa anualizada de 0.7% en el cuarto trimestre, informó el Departamento de Comercio, muy por debajo de 1.4% estimado inicialmente.

Esta revisión refleja “correcciones a la baja de las exportaciones, el consumo de los hogares, el gasto público y la inversión”, indicó.

Las importaciones disminuyeron menos de lo calculado inicialmente, añadió.

En todo 2025, el crecimiento del PIB fue de 2.1%, apenas por debajo de la tasa de 2.2% estimada.

En el tercer trimestre del año pasado, el PIB de Estados Unidos avanzó 4.4%.

Los datos abarcan el primer año completo de la segunda presidencia de Donald Trump y llegan en un momento de preocupación por un enfriamiento del mercado laboral y una inflación persistente.

Cuando se difundieron las primeras estimaciones, en enero, el líder republicano echó la culpa a la oposición demócrata en el Congreso por el prolongado cierre del gobierno que se produjo a fines del año pasado, el más largo en la historia del país.

Los más recientes datos sugieren que la principal economía del mundo está en un punto más débil de lo anticipado en medio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que empezó el 28 de febrero y desde entonces ha arrastrado a la región rica en crudo al conflicto.

Los ataques han impactado en los mercados energéticos y hecho subir los precios de los combustibles, causando preocupaciones inflacionarias.

Un informe separado publicado ayer mostró que el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed) resultó ligeramente más bajo de lo esperado en enero.

Sin embargo, el nivel de 2.8% sigue por encima del objetivo a más largo plazo del banco central, situado en 2%.

Aunque Trump ha insistido en que se bajen las tasas de interés para impulsar la economía, el trabajo de la Fed se ha complicado por la inflación persistente y, ahora, por nuevas presiones a medida que suben los costos de energía.