Durante últimos años, los vehículos eléctricos han ganado popularidad porque, además de no generar emisiones contaminantes, son una opción que implica pocos gastos y funcional para la vida diaria.

Pero lo que pocas personas saben es que cadenas de supermercados como Waldo's venden modelos a precios por debajo del promedio. En Autopistas te compartimos el dato.

Este auto está diseñado para traslados cortos. Foto: Kiwo

Leer también Chevrolet Corvette 2026 llega con versión híbrida de 1250 hp

¿Cómo es el auto eléctrico que se vende en Waldo's?

En Waldo's es posible encontrar vehículos eléctricos recreativos de la marca Kiwo, entre los que destaca el modelo E5.

Diseñado para trayectos cortos en ciudades, este auto pequeño cuenta con capacidad para 3 personas e integra una batería recargable de 60V-60Ah, que lo dota de una autonomía de hasta 60 kilómetros y una velocidad máxima cercana a los 50 km/h. Su tiempo de recarga ronda entre 6 y 10 horas.

En el interior, tiene radio con puerto USB, limpiaparabrisas, luces de niebla y rines de 12". Mientras que en el exterior, se distingue por sus acabados brillantes en colores negro, rojo y blanco.

Su precio ronda los $99,999; sin embargo, en esta tienda se vende con un descuento que lo deja a $79,999.

Si bien este es el vehículo eléctrico más barato, Waldo's también vende el modelo E10 de la misma marca; en particular, cuenta con faros LED, cámara de reversa y asientos de vinipiel, pero su precio es de $100,000.

¡Pero eso no es todo! Este fabricante cuenta con motocicletas eléctricas como la Kiwo E-Bike Z7 con un precio de $12,999, o la Kiwo E-Bike ZQ desde $29,999.

Las motos eléctricos de Kiwo que se venden en Waldo's se asemejan a un scooter. Foto: Kiwo

¿Son seguros los vehículos eléctricos que se venden en Waldo's?

Estos vehículos eléctricos que se venden en Waldo's son del tipo recreativos y para la movilidad urbana de baja velocidad, por lo que no cuentan con sistemas de seguridad como bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción o una estructura rígida.

Esa es la misma razón por la que no se recomienda utilizarlos en trayectos largos, puesto que no protegen a los pasajeros en caso de accidentes.

Si decides adquirir uno de los modelos de Kiwo, recuerda conducir con precaución.

Leer también Qué kilometraje debe tener un auto por año

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters