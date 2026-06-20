Darle mantenimiento a tu auto es crucial para alargar su vida útil y proteger tu integridad, sobre todo cuando se trata de elementos imprescindibles como el aceite. Dicho producto se encarga de lubricar todas las partes móviles como el motor, los pistones y bielas.

Si no prestas atención a esta sustancia, corres el riesgo de que las piezas internas del vehículo se desgasten y el motor comience a experimentar sobrecalentamientos. Por eso, aquí te decimos a qué kilometraje cambiarlo.

¿Cuál es el kilometraje recomendado para cambiar el aceite?

El aceite de auto está compuesto por aceites base y aditivos que le confieren propiedades específicas, como la viscosidad y la resistencia a altas temperaturas, lo que permite el enfriamiento del motor.

De acuerdo con Repsol, compañía global multienergética, este líquido debe renovarse cada 15,000 o 30,000 kilómetros, equivalentes a 1 o 2 años.

Sin embargo, esa frecuencia puede variar por factores como el tipo de aceite empleado, el estilo de conducción y hasta las mismas recomendaciones de los fabricantes. Por ejemplo, Volkswagen sugiere cambiarlo cada 15,000 kilómetros.

Otro factor que también debes considerar es el tiempo; hay ocasiones en que el aceite suele degradarse antes del kilometraje establecido, lo que es perceptible con señales como olor a quemado o fugas. En tales casos, Repsol recomienda cambiarlo cada 12 meses para vehículos de uso habitual y 24 meses para vehículos de uso moderado.

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El cambio de aceite puedes hacerlo en casa o en un taller mecánico. Foto: Pexels

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¿Cómo saber si debes cambiar el aceite de tu auto?

Si identificas algunas de las siguientesseñales en tu auto, es porque probablemente necesita un cambio de aceite:

Ruidos bruscos en el motor similares a golpes secos, que pueden indicar que hay baja lubricación.

Olor intenso a aceite en el habitáculo, debido a posibles fugas o al sobrecalentamiento del motor por falta de lubricante.

Humo oscuro saliendo del tubo de escape.

La luz indicadora de presión del aceite se enciende en naranja o rojo.

Si al verificar el aceite con la varilla medidora notas que está negro o huele a quemado.

Mayor gasto de combustible, puesto que al haber poco lubricante, el motor hace un sobreesfuerzo.

¿Cómo cambiar el aceite de tu auto?

El cambio de aceite puedes hacerlo tú mismo en casa, o acudir a un taller mecánico. Para el primer método, el fabricante Toyota sugiere seguir estos pasos:

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Estaciona tu automóvil en una superficie nivelada y procura que el motor esté frío.

Levanta la parte delantera del coche con un gato hidráulico.

Ubica el tapón de drenaje de aceite en la parte de abajo del auto y coloca el cárter de aceite debajo para drenar el aceite viejo.

Coloca de nuevo el tapón y retira el filtro de aceite viejo.

Luego, vierte un poco del aceite renovado al sello del nuevo filtro para que selle bien.

Posteriormente, vacía el aceite nuevo al motor con ayuda de un embudo. Viértelo controlando el nivel con la varilla medidora hasta llegar a la marca de llenado.

Finalmente, enciende el motor y déjalo así por unos minutos para que el aceite circule. Verifica que no haya fugas.

Para alargar la vida útil de tu vehículo, evita combinar aceites al hacer el cambio. Foto: Unsplash

Y si te preguntas ¿cómo saber qué aceite necesita tu auto?, la respuesta está en el manual de usuario. Sólo evita mezclar diferentes tipos porque cada uno tiene propiedades específicas para el motor.

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