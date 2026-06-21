Cuando uno es entusiasta de los autos, normalmente esa pasión viene de generaciones anteriores. Y muchas veces nace por parte de nuestros padres, quienes nos enseñaron a admirar un vehículo no solo por el ruido de su motor o por su desempeño, sino también por su historia, diseño y significado.

Y es que ser aficionado a los automóviles no necesariamente implica tener una colección de coches clásicos en el garaje. El coleccionismo automotriz también se vive a través de los detalles, las miniaturas y las piezas que representan algunos de los vehículos más importantes de la industria.

Por ello, si estás buscando Hot Wheels para regalar el Día del Padre, actualmente existen opciones que van mucho más allá de los tradicionales autos a escala y que pueden convertirse en un obsequio interesante para cualquier aficionado.

Mattel Brick Shop, una nueva forma de vivir la pasión por los autos

Una de las novedades más recientes dentro del universo de la marca es Mattel Brick Shop, una línea de construcción desarrollada por Hot Wheels que permite armar modelos de automóviles clásicos y modernos mediante bloques tipo ladrillo.

Sin embargo, no se trata de un set de construcción convencional. Cada modelo incorpora elementos pensados para los entusiastas del coleccionismo automotriz.

Entre sus principales características destacan:

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Bloques de ensamblaje de alta calidad.

Calcomanías y detalles inspirados en los vehículos reales.

Piezas intercambiables.

En algunos modelos, un vehículo metálico a escala 1:64 que coincide con el automóvil construido.

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Esto permite que el usuario disfrute dos experiencias en una sola compra: construir el vehículo y posteriormente exhibir tanto el modelo armado como la miniatura tradicional de Hot Wheels.

¿Cuánto cuestan los Mattel Brick Shop?

La línea Mattel Brick Shop se divide en diferentes niveles de complejidad, lo que permite encontrar opciones para distintos presupuestos.

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Speed Series

Son los modelos más accesibles y sencillos de armar. Están dirigidos a quienes desean comenzar en este tipo de coleccionismo o buscan una experiencia rápida.

Precio aproximado:

Entre $400 y $800 pesos.

Fotos: Cortesía Mattel

Elite Series

Incorporan una mayor cantidad de piezas y un nivel de detalle superior.

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Precio aproximado:

Entre $1,000 y $1,500 pesos.

Fotos: Cortesía Mattel

Premium Series

Representan el nivel más avanzado de la gama, con modelos más grandes, complejos y detallados.

Precio aproximado:

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Más de $2,000 pesos.

Hot Wheels Elite 64 llega a México

Cuando se habla de autos a escala, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en los clásicos modelos de Hot Wheels. Sin embargo, la marca decidió elevar el nivel del coleccionismo con una nueva propuesta enfocada en el detalle.

Se trata de Hot Wheels Elite 64, una línea de modelos premium que busca ofrecer una representación más fiel de los vehículos reales dentro de la popular escala 1:64.

A diferencia de los modelos tradicionales, estos autos incorporan acabados más elaborados, mejores proporciones y una ejecución más cercana al vehículo original.

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Foto: Cortesía Hot Wheels

Los tres modelos de Hot Wheels Elite 64 que llegan a México

Para su lanzamiento en nuestro país, la línea Hot Wheels Elite 64 está integrada por tres modelos que representan diferentes segmentos de la industria automotriz.

Los vehículos confirmados son:

Porsche Safari

McLaren M6GT

Land Rover Defender

Foto: Cortesía Hot Wheels

Cada uno de ellos mantiene la escala 1:64, pero incorpora un nivel de detalle superior al que normalmente encontramos en los modelos convencionales de la marca.

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Además, estos modelos estarán disponibles en venta exclusiva a través de Amazon México con un precio de 649 pesos por unidad.

Para quienes buscan Hot Wheels para regalar el Día del Padre, esta colección puede ser una alternativa interesante para un coleccionista que busca piezas más especiales dentro de su vitrina.

Hot Wheels Legends Team Transport para los coleccionistas más exigentes

Otra de las piezas que ha llamado la atención entre los aficionados es el Hot Wheels Legends Team Transport, una edición inspirada en el HW Legends Tour, considerado uno de los eventos de cultura automotriz y vehículos personalizados más importantes del mundo.

La propuesta busca recrear la experiencia de los vehículos de apoyo utilizados en competencias y exhibiciones automotrices, convirtiéndose en una pieza atractiva tanto para exhibición como para colección.

Además, forma parte de la línea Team Transport, una serie que durante años se ha convertido en una de las favoritas entre los coleccionistas de Hot Wheels.

Una opción diferente para el Día del Padre

Si estás buscando Hot Wheels para regalar el Día del Padre, actualmente existen opciones para prácticamente cualquier presupuesto. Desde modelos tradicionales y sets de construcción hasta piezas premium como la nueva línea Hot Wheels Elite 64 o ediciones especiales como el Legends Team Transport.

Al final, más allá del precio, estos productos tienen algo en común: permiten compartir la pasión por los automóviles y mantener vivo ese vínculo que muchas veces comenzó gracias a nuestros padres.

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