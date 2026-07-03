Los autos eléctricos continúan ganando terreno en México gracias a que cada vez más personas buscan alternativas de movilidad que reduzcan las emisiones contaminantes y, al mismo tiempo, ayuden a disminuir los costos de uso frente a un vehículo de combustión.

Aunque fabricantes internacionales como Tesla ya tienen una presencia importante en el mercado nacional, también han comenzado a surgir proyectos desarrollados en México. Uno de los más llamativos es Olinia, el vehículo eléctrico impulsado por el Gobierno Federal que, pese a encontrarse todavía en desarrollo, ya ha despertado el interés de miles de personas.

Apenas unas semanas después de que se presentara su primer concepto y se revelaran algunos de sus detalles, incluido el rango de precio estimado, la expectativa alrededor del proyecto continúa creciendo. Ahora fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien confirmó que existe una alta demanda por este vehículo, tanto por parte de ciudadanos como de gobiernos estatales.

¿Cómo será el Olinia?

El nombre Olinia proviene del náhuatl y significa “movimiento”. Se trata de un vehículo 100% eléctrico desarrollado con la participación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Desde su concepción, el proyecto contempla 3 versiones orientadas a distintos tipos de uso:

Movilidad personal, como alternativa a las motocicletas.

Movilidad de barrio, pensada para reemplazar taxis y mototaxis en trayectos cortos.

Vehículos para entregas de última milla, enfocados en el reparto urbano y actividades comerciales.

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Con esta estrategia, el objetivo es ofrecer soluciones de movilidad eléctrica adaptadas a diferentes necesidades, tanto para usuarios particulares como para negocios y gobiernos.

Claudia Sheinbaum asegura que existe una alta demanda por Olinia

Durante una reciente declaración, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto ya superó la etapa de diseño y actualmente se encuentra en la fase de producción.

Explicó que el siguiente paso será buscar un esquema de inversión mixta, en el que participen tanto el Estado mexicano como empresas privadas del sector automotriz. La intención es aprovechar la experiencia de fabricantes que ya cuentan con infraestructura de producción y redes de distribución en el país.

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Como parte de este proceso, el Gobierno Federal contempla lanzar un mecanismo para seleccionar a las empresas interesadas en asociarse al proyecto, además de impulsar algunos ajustes regulatorios que permitan facilitar el desarrollo tanto de Olinia como de otros vehículos eléctricos de pequeñas dimensiones.

La mandataria también confirmó que el interés por este automóvil ha superado las expectativas iniciales.

“Sí, hay mucha demanda. No solamente de gobiernos, sino también de la gente que les gustó el vehículo”, afirmó.

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Por ahora, Olinia todavía no tiene una fecha oficial de lanzamiento al mercado. Sin embargo, el proyecto continúa avanzando hacia su siguiente etapa y, de concretarse las alianzas con la iniciativa privada, podría convertirse en uno de los primeros vehículos eléctricos desarrollados en México con una producción a mayor escala.

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