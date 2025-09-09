Desde 1919, cuando fue creado en Florencia, el coctel Negroni ha tomado bares y restaurantes como un trago insignia de los amanes del buen beber y comer. Como cada año, en diversas partes del mundo, hay una semana completa para celebrarlo.

La Negroni Week 2025 llega a México con más de 900 lugares para probar desde la receta original, hasta variaciones originales creadas por bartenders del país.

Por eso, esta vez, en Menú, te contamos de todo lo que habrá en esta celebración.

Leer también: Inicia el mundial de bebidas espirituosas "Spirits Selection" en Jalisco

¿En dónde festejar la Negroni Week 2025? Foto: cortesía

¿Qué es el Negroni?

El Negroni es un coctel creado en Florencia en 1919, aunque no se sabe con exactitud por quién, se atribuye a Fosco Scarselli en su bar, "Café Casoni", después de que el famoso conde Camilo Negroni le pidiera que reforzara su cóctel favorito, el Americano, sustituyendo el agua con gas por un poco de ginebra.

Scarselli añadió una rodaja de naranja como decoración, en lugar de la habitual piel de limón, y así nació el Negroni.

Si te preguntas, ¿cómo preparar un Negroni? La receta clásica del negroni lleva:

30 ml. de Campari (licor o bitter de especias, cítricos y frutas)

30 ml. de Ginebra

30 ml. de Vermouth Rosso

Basta con verter todos los ingredientes en un vaso bajo lleno de hielo, mezclar brevemente y decorar con una rodaja o cáscara de naranja.

El ingrediente imprescindible para preparar un Negroni es el Campari, un licor originado en Milán en 1860 por Gaspare Campari que, a la fecha, es considerado un símbolo de la cultura de la alta mixología y la gastronomía italiana.

¿En dónde festejar la Negroni Week 2025? Foto: cortesía

¿Qué es la Negroni Week?

En 2013, la revista internacional Imbibe lanzó la "Semana Negroni" como una celebración de uno de los mejores cócteles del mundo y un esfuerzo por recaudar dinero para causas benéficas en todo el mundo.

Esta iniciativa fue retomada por más de 80 países desde entonces, convirtiéndose no solo en una celebración que festeja a la mixología clásica y las innovaciones tras la barra, sino como un momento para recaudar fondos en cada región y concientizar para el consumo responsable de alcohol.

En México, parte de lo recaudado se dirigirá a "Slow Food", un movimiento global de comunidades locales y activistas para fomentar alimentos y bebidas buenos para la salud, la agricultura y los campos.

Leer también: ¿Tienes antojo de comida italiana en Polanco? Date una vuelta por Alfredo Di Roma

¿Qué habrá en la Negroni Week?

Experiencias de bartenders invitados en bares nacionales

Versiones inéditas del Negroni explicadas a través de sus técnicas y secretos para prepararlas.

Talleres

Concursos

Masterclasses que invitan a aprender más sobre la historia, la coctelería y las buenas prácticas responsables del consumo.

¿En dónde festejar la Negroni Week 2025? Foto: cortesía

¿Cuándo será la Negroni Week México 2025?

En México, la "Negroni Week" se llevará a cabo en la semana del 22 al 28 de septiembre. Los restaurantes y bares participantes se irán anunciando conforme la fecha se acerque en las páginas oficiales de los centros de consumo.

Hasta el momento, en la CDMX, se han llevado a cabo clases de mixología en bares como Licorería Limantour, Yagué, Casa Prunes, entre otros. Sigue pendiente de las redes de Menú y del sitio oficial de la Negroni Week para mayor información.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters