¿Habías escuchado hablar de TasteAtlas? Recientemente dieron a conocer su ranking de los 100 mejores platillos del mundo en el que las quesabirrias fueron reconocidas con el puesto #9. Igualmente, dejaron algunas recomendaciones para comer quesabirrias en México; destacando a los restaurantes Birreria Las 9 Esquinas y Birriería La Victoria, ambos en Guadalajara.

Sin embargo, esto es tan solo uno de los 5 rankings principales que TasteAtlas lanza cada diciembre para dar a conocer la opinión del público con respecto a la comida alrededor del mundo.

México entre las mejores cocinas del mundo

Para su ranking de las 100 mejores cocinas del mundo, TasteAtlas recopiló la opinión y calificación de 590,228 usuarios con respecto a 18,912 platillos que forman parte de su base de datos. Las cocinas con los puntajes promedio más altos fueron incluidas en la lista y, desde luego, el puesto es equivalente al puntaje.

En Menú te compartimos los resultados:

Cocina italiana Cocina griega Cocina peruana Cocina portuguesa Cocina española Cocina japonesa Cocina turca Cocina chica Cocina francesa Cocina indonesia Cocina mexicana Cocina serbia Cocina india Cocina polaca Cocina estadounidense Cocina vietnamita Cocina brasileña Cocina croata Cocina coreana Cocina libanesa Cocina georgiana Cocina húngara Cocina colombiana Cocina tailandesa Cocina filipina Cocina argentina Cocina alemana Cocina rusa Cocina malasia Cocina marroquí Cocina rumana Cocina chilena Cocina checa Cocina sudafricana Cocina búlgara Cocina austriaca Cocina palestina Cocina egipcia Cocina etíope Cocina canadiense Cocina tunecina Cocina iraní Cocina ucraniana Cocina lituana Cocina siria Cocina argelina Cocina neerlandesa Cocina saudí Cocina ecuatoriana Cocina inglesa Cocina sueca Cocina bosnia Cocina macedonia Cocina venezolana Cocina danesa Cocina trinitense Cocina nicaragüense Cocina portorriqueña Cocina libia Cocina bengalí Cocina australiana Cocina esrilanquesa Cocina finlandesa Cocina jordana Cocina boliviana Cocina noruega Cocina azerbaiyana Cocina belga Cocina cubana Cocina suiza Cocina iraquí Cocina uruguaya Cocina pakistaní Cocina afgana Cocina eslovaca Cocina eritrea Cocina albanesa Cocina escocesa Cocina bielorrusa Cocina irlandesa Cocina haitiana Cocina dominicana Cocina paraguaya Cocina eslovena Cocina costarricense Cocina bahameña Cocina armenia Cocina letonia Cocina estonia Cocina singapurense Cocina montenegrina Cocina guatemalteca Cocina israelí Cocina maltesa Cocina nigeriana Cocina laosiana Cocina keniana Cocina kazaja Cocina catarí Cocina chipriota

Destacando la cocina mexicana en el puesto #11, TasteAtlas recomienda probar platillos como la quesabirria, el caldo de queso, las carnitas, y la cochinita pibil.

Sin embargo, no deja atrás lo hecho en México y hace mención de algunos de los mejores productores gourmet mexicanos como Cierto Tequila (espirituosos), Tequila Ocho (espirituosos), Cuna de queso (chocolate), Feliu Chocolate (chocolate), y Productos Lácteos La Providencia (quesos).

Finalmente, si quieres probar por ti mismo una de las mejores 100 cocinas del mundo, TasteAtlas aconseja visitar:

El Mural de los Poblanos en Puebla de Zaragoza

Casa Valadez en Guanajuato

Caesar’s en Tijuana

Café de Tacuba en CDMX

La Hacienda de Los Morales en CDMX

