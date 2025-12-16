Más Información

¿Habías escuchado hablar de TasteAtlas? Recientemente dieron a conocer su ranking de los 100 mejores platillos del mundo en el que las fueron reconocidas con el puesto #9. Igualmente, dejaron algunas recomendaciones para comer quesabirrias en México; destacando a los restaurantes Birreria Las 9 Esquinas y Birriería La Victoria, ambos en Guadalajara.

Sin embargo, esto es tan solo uno de los 5 rankings principales que TasteAtlas lanza cada diciembre para dar a conocer la opinión del público con respecto a la comida alrededor del mundo.

Foto: Feepik.
México entre las mejores cocinas del mundo

Para su ranking de las 100 mejores cocinas del mundo, TasteAtlas recopiló la opinión y calificación de 590,228 usuarios con respecto a 18,912 platillos que forman parte de su base de datos. Las cocinas con los puntajes promedio más altos fueron incluidas en la lista y, desde luego, el puesto es equivalente al puntaje.

En te compartimos los resultados:

  1. Cocina italiana
  2. Cocina griega
  3. Cocina peruana
  4. Cocina portuguesa
  5. Cocina española
  6. Cocina japonesa
  7. Cocina turca
  8. Cocina chica
  9. Cocina francesa
  10. Cocina indonesia
  11. Cocina mexicana
  12. Cocina serbia
  13. Cocina india
  14. Cocina polaca
  15. Cocina estadounidense
  16. Cocina vietnamita
  17. Cocina brasileña
  18. Cocina croata
  19. Cocina coreana
  20. Cocina libanesa
  21. Cocina georgiana
  22. Cocina húngara
  23. Cocina colombiana
  24. Cocina tailandesa
  25. Cocina filipina
  26. Cocina argentina
  27. Cocina alemana
  28. Cocina rusa
  29. Cocina malasia
  30. Cocina marroquí
  31. Cocina rumana
  32. Cocina chilena
  33. Cocina checa
  34. Cocina sudafricana
  35. Cocina búlgara
  36. Cocina austriaca
  37. Cocina palestina
  38. Cocina egipcia
  39. Cocina etíope
  40. Cocina canadiense
  41. Cocina tunecina
  42. Cocina iraní
  43. Cocina ucraniana
  44. Cocina lituana
  45. Cocina siria
  46. Cocina argelina
  47. Cocina neerlandesa
  48. Cocina saudí
  49. Cocina ecuatoriana
  50. Cocina inglesa
  51. Cocina sueca
  52. Cocina bosnia
  53. Cocina macedonia
  54. Cocina venezolana
  55. Cocina danesa
  56. Cocina trinitense
  57. Cocina nicaragüense
  58. Cocina portorriqueña
  59. Cocina libia
  60. Cocina bengalí
  61. Cocina australiana
  62. Cocina esrilanquesa
  63. Cocina finlandesa
  64. Cocina jordana
  65. Cocina boliviana
  66. Cocina noruega
  67. Cocina azerbaiyana
  68. Cocina belga
  69. Cocina cubana
  70. Cocina suiza
  71. Cocina iraquí
  72. Cocina uruguaya
  73. Cocina pakistaní
  74. Cocina afgana
  75. Cocina eslovaca
  76. Cocina eritrea
  77. Cocina albanesa
  78. Cocina escocesa
  79. Cocina bielorrusa
  80. Cocina irlandesa
  81. Cocina haitiana
  82. Cocina dominicana
  83. Cocina paraguaya
  84. Cocina eslovena
  85. Cocina costarricense
  86. Cocina bahameña
  87. Cocina armenia
  88. Cocina letonia
  89. Cocina estonia
  90. Cocina singapurense
  91. Cocina montenegrina
  92. Cocina guatemalteca
  93. Cocina israelí
  94. Cocina maltesa
  95. Cocina nigeriana
  96. Cocina laosiana
  97. Cocina keniana
  98. Cocina kazaja
  99. Cocina catarí
  100. Cocina chipriota

Destacando la cocina mexicana en el puesto #11, TasteAtlas recomienda probar platillos como la quesabirria, el caldo de queso, las carnitas, y la cochinita pibil.

Sin embargo, no deja atrás lo hecho en México y hace mención de algunos de los mejores productores gourmet mexicanos como Cierto Tequila (espirituosos), Tequila Ocho (espirituosos), Cuna de queso (chocolate), Feliu Chocolate (chocolate), y Productos Lácteos La Providencia (quesos).

Finalmente, si quieres probar por ti mismo una de las mejores 100 cocinas del mundo, TasteAtlas aconseja visitar:

  • El Mural de los Poblanos en Puebla de Zaragoza
  • Casa Valadez en Guanajuato
  • Caesar’s en Tijuana
  • Café de Tacuba en CDMX
  • La Hacienda de Los Morales en CDMX

