El invierno se acerca y con él las celebraciones navideñas. No hay mejor manera de iniciar esta temporada que con una taza de café o caliente entre las manos.

Por eso, en te contamos cuándo será el Café y Chocolate Fest 2025, un evento delicioso y que sirve como preámbulo para la Navidad.

Café de especialidad y chocolate artesanal como protagonistas del festival navideño en CDMX. Foto: Freepik
¿Qué hacer en el Café y Chocolate Fest 2025 de CDMX?

El , postre preparado con el cacao heredado de la época prehispánica, sigue más vigente que nunca y durante los últimos meses del año aparece en la mesa como símbolo de festejo y calidez. Pero ¿lo has probado con ?

Para los fanáticos de ambas bebidas, una manera de conocer su legado, experimentar nuevos sabores y, sobre todo, disfrutarlo es acudir a festivales que celebran su sabor, tal es el caso del Café y Chocolate Fest 2025 Edición Navideña.

Promovido por la Fundación UNAM, este evento representa una oportunidad para probar el café de especialidad mexicano (ya sea molido o en grano) y conocer la variedad de tostados y métodos que lo hacen único.

Además, ofrecerá una amplia selección de : desde las tradicionales barras, trufas y enjambres, hasta propuestas para paladares aventureros como las tabletas prehispánicas con chapulines y gusanos de maguey, bombonería artesanal decorada y de infinidad de rellenos.

El festival también contará con la participación del Museo del Chocolate (Mucho), por lo que se convertirá en un plan perfecto para toda la familia y para vivir diferente el fin de semana.

No solo habrá degustaciones gastronómicas y venta de artesanías, sino también actividades para todas las edades, incluyendo la presencia de Santa Claus, villancicos y piñatas.

El cacao prehispánico cobra vida en el Café y Chocolate Fest 2025. Foto: Freepik
¿Cuándo será el Café y Chocolate Fest 2025?

El Palacio de la Autonomía de la UNAM, cuya dirección es Lic. Primo de Verdad 2, Centro Histórico, CDMX, será la sede del y Chocolate Fest 2025, que promete ser una experiencia ideal para iniciar la temporada navideña.

Este evento es gratuito y se realizará los días 29 y 30 de noviembre, en un horario de 11:00 a 20:00 horas. Además, tendrá una agenda llena de actividades especiales:

  • 12:00 a 13:00 horas: Cuentacuentos “La magia de las notas musicales”
  • 13:00 a 15:00 horas: Taller de grabado en linóleo
  • 13:30 a 14:30 horas: Taller sensorial “Emociorama”
  • 15:00 a 16:00 horas: Chocolatería literaria “La ilusión”
  • 15:00 a 16:00 horas: Conferencia “Beneficios del cacao”
  • 16:00 a 17:00 horas: Cata de café “Contraste de café”
  • 16:00 a 17:00 horas: Taller de elaboración de chocolate
  • 17:00 a 18:00 horas: Cata de café “Contraste de café”
  • 17:00 a 18:00 horas: Taller de elaboración de chocolate
  • 18:00 a 19:00 horas: Ceremonia del cacao
  • 18:00 a 19:30 horas: Cafés filosóficos: foro de discusión
  • 19:00 a 20:00 horas: Ceremonia del cacao

Las actividades están sujetas a cambios, por lo que te recomendamos seguir la página oficial del festival en Facebook para consultar actualizaciones y detalles de último momento. Finalmente, considera llevar algo de dinero por si quieres comprar chocolate y café.

Talleres y catas enriquecerán la oferta del Café y Chocolate Fest 2025. Foto: Freepik
Entre catas, talleres, actividades recreativas, mucha comida y un ambiente festivo, el Café y Chocolate Fest 2025 es un excelente plan para los amantes del café, el cacao y la gastronomía artesanal.

