El limón es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina debido a que su acidez realza los sabores de los alimentos y equilibra tanto los postres como las bebidas.

Sin embargo, hay momentos en que simplemente no lo tenemos a la mano, no nos agrada su sabor o su precio se dispara más de lo esperado. En cualquier caso, debes saber que existen sustitutos naturales y aquí te decimos cuáles son.

No a todas las personas les gusta el sabor del limón, por lo que vale la pena conocer sus sustitutos. Foto: Freepik

¿Con qué sustituir el limón en platillos?

Cuando se trata de marinar carnes, aderezar ensaladas o preparar salsas, la ausencia del limón puede parecer un problema. Pero la solución está en otros ingredientes igual de deliciosos y accesibles.

Lima

De acuerdo con el portal especializado Healthline, la lima es el sustituto más cercano a este fruto por su nivel de acidez, aunque su sabor es un poco más suave y dulce.

Naranja agria

Otra opción es la naranja agria, ideal para marinar carnes o preparar ceviches. La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana señala que su acidez natural mantiene los alimentos frescos y realza el sabor, especialmente si se usa verde.

Vinagre

La tercera alternativa es el vinagre blanco o de manzana, perfectos para equilibrar los sabores en ensaladas, salsas o guisados.

Lo único que se recomienda es usar la mitad del vinagre, basado en la cantidad de jugo de limón que necesita la receta, porque su sabor es penetrante.

Vino blanco

Una opción más gourmet. El vino blanco es una manera elegante para reemplazar los cítricos y reparar pescados, pues aporta una acidez suave y un aroma sutil.

Usa vinagre en pequeñas cantidades para imitar el sabor del limón, sin alterar el equilibrio del platillo. Foto: Freepik

¿Cómo sustituir el limón en postres y bebidas?

En el caso de postres, el limón cumple un papel clave para evitar sabores empalagosos. Pero si no tienes en el refrigerador, utiliza el jugo de naranja o mandarina, cuya dulzura natural combina con pasteles, gelatinas o glaseados.

Por otra parte, si lo que buscas es conservar la textura o estabilizar claras de huevo en recetas como merengues o mousses, la crema tártara es el mejor sustituto.

Para tales preparaciones, sólo se recomienda usar 1/2 cucharadita por cada cucharada de jugo de limón.

Y si se trata de bebidas, el jugo de maracuyá o piña puede balancear la acidez y dulzura del limón, dando un resultado refrescante y natural.

El sabor de la naranja es ideal para sustituir el limón en preparaciones dulces y bebidas. Foto: Freepik.

El limón puede reemplazarse debido a la diversidad de frutas con ácidos naturales. Así que ahora sabes cómo mantener la armonía de tus platillos sin gastar de más.

