¿Has escuchado hablar del black sesame latte o el heukimja latte? Esta curiosa bebida es un éxito en las cafeterías coreanas. Se prepara con semillas de sésamo o ajonjolí negro y hoy en Menú te enseñamos a prepararla en casa.

¿Qué es el latte de sésamo negro?

ChihYu Smith, creadora del blog de cocina I Heart Umami, describe al black sesame latte como una bebida que no solo destaca por su toque asiático y cremosa consistencia, sino por sus beneficios adicionales.

El latte de sésamo negro se puede consumir frío o caliente y, debido a que no contiene cafeína o lácteos, es ideal para tomarse a cualquier hora del día y hasta acompañar algún postre o snack.

¿Qué beneficios tiene el sésamo o ajonjolí negro?

Generalmente encontradas en platillos propios de la cocina asiática, las semillas de sésamo negro no son la única variedad que existe. De acuerdo con información compartida por Healthline, en múltiples regiones de Asia se cultiva sésamo de muchos colores, como: negro, marrón, tostado, gris, dorado, y blanco.

Sin embargo, el sésamo negro lentamente se populariza en todo el mundo debido a la creencia de que es más sano que otros tipos sésamo. Y mientras que no se puede considerar más o menos sano que los otros tipos, Healthline sí que insiste en que las semillas de sésamo negro son una gran fuente de macrominerales y minerales traza.

De hecho, tan solo 14 g de semillas de sésamo contienen:

100 calorías

3 g de proteína

9 g de grasas

4 g de carbohidratos

2 g de fibra

1 g de grasas saturadas

3 g de grasas monoinsaturadas

4 g de grasas poliinsaturadas

¡Y eso no es todo! Pues también contienen importantes porcentajes de la dosis diaria recomendada de los siguientes minerales:

18% de calcio

16% de magnesio

11% de fósforo

83% de cobre

22 % de manganeso

15% de hierro

9% de zinc

¿Cómo prepara un black sesame latte?

Y para que disfrutes de esta bebida versatil y con multiples beneficios, aquí te dejamos la receta de black sesame latte de ChihYu Smith.

Receta de latte de sésamo negro – 5 minutos (1 porción)

Ingredientes

¾ de taza de leche vegetal sin azúcar (se recomienda usar de soja, avena, o almendra)

¼ de taza de crema para café vegana

2 ½ cucharadas de pasta de semillas de sésamo negro (procesa ½ taza de semillas de sésamo negro con 2 cucharadas de miel)

1 pizca de sal (opcional)

1 pizca de semillas de sésamo negro (para decorar)

Preparación

Calienta la leche y la crema en una cacerola, sin tapar, a fuego lento hasta que hierva, aproximadamente de 2 a 3 minutos. Remueve periódicamente.

Vierte la leche en un tarro mediano. Añade la pasta de sésamo y la sal. Con una batidora de mano, licúa la leche con la pasta hasta obtener una mezcla suave y espumosa.

Decora con un toque de semillas de sésamo negro. Sirve inmediatamente.

¡Disfruta!

