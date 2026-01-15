Corría el año de 1866 cuando Mark Twain, afamado autor de novelas como The Adventures of Huckleberry Finn, declaró, para The Sacramento Daily Union, que la chirimoya es “the most delicious fruit known to man”. Y esa es justo la manera en que esta fruta tropical es conocida en muchos lugares.

Sin embargo, la chirimoya no destaca simplemente por su simple sabor, pues también tiene propiedades que resultan beneficiosas para tu salud y hoy en Menú te contamos algunas de ellas.

¿Qué es la chirimoya?

Originaria de los Andes del Perú, y otras regiones de Sudamérica, la chirimoya, según información compartida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la chirimoya es el fruto de la Annona cherimola, una planta que pertenece a la familia de las anonáceas.

Esta fruta, según la Fundación Española de la Nutrición, es reconocida por su “forma de corazón”. Además, su tamaño es similar al del pomelo, y se encuentra recubierta de una piel de color verde, en la que se distingue un relieve que asemeja las escamas de un reptil.

Foto: Freepik.

La cascara es suave y su interior blanco; posee una textura carnosa, blanda y de sabor dulce que, a veces, es descrito como una mezcla entre la piña, el mango y la fresa.

¿Qué contiene la chirimoya?

Además de su dulce sabor, la chirimoya contiene múltiples vitaminas y minerales. Halthline y la Fundación Española de la Nutrición dicen que tan solo 100 g de chirimoya aportan:

90 kcal

1 g de proteína

20 g de carbohidratos

1.9 g de fibra

76.9 g de agua

30 mg de calcio

0.6 mg de hierro

4 mg de sodio

382 mg de potasio

21 mg de fósforo

0.08 mg de tiamina

0.09 mg de riboflavina

0.9 mg de niacina

18 mg de vitamina C

Foto: Flickr.

Además, en pequeñas cantidades, también aporta:

Vitamina B6

Folato

Acido pantoténico

Magnesio

Manganeso

Zinc

¿Qué beneficios tiene comer chirimoya?

La chirimoya, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ayuda a:

Favorecer un funcionamiento óptimo del sistema nervioso central.

Reducir o eliminar la retención de líquidos.

Actuar como protector natural contra los parásitos.

Regular el sistema nervioso; esta fruta funciona como ansiolítico y tranquilizante, además, contiene un alcaloide que regula la segregación de químicos que ocasionan depresión.

Bajar de peso, pues proporciona una sensación de saciedad.

Foto: Unsplash.

Y eso no es todo, fuentes como Healthline y WebMD resaltan que comer chirimoya también tiene beneficios potenciales como:

Prevenir el cáncer.

Reducir el riesgo de padecer enfermedades del corazón.

Mejorar la salud ocular.

Reducir la presión arterial.

Mejorar la digestión.

