La chef tabasqueña Gaby Ruiz enriquece su trayectoria al plasmar su mundo creativo, desde la cocina hasta sus raíces, en Cocina Carmela, su primer libro.

Luego de haber sido presentado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Carmela & Sal fue la sede para dar a conocer el proyecto en la Ciudad de México, y en Menú te contamos cómo se vivió.

Cocina Carmela era, en palabras de Gaby Ruiz, un sueño “que se venía cocinando” desde sus años como estudiante. Y hoy, es un libro compuesto por nueve capítulos:

“Inicio en la cocina”

“El destino tiene sus propios planes”

“Un cambio de vida: Carmela & Sal ”

” “Hablemos de negocios”

“Del campo y el mar a la mesa”

“Más allá de la cocina”

“La sinestesia: sentidos y sabores”

“Cocinando canciones”

“Mujer, madre, chef”, que habla de sus grandes amores: Rafael López Rubí, su pareja y socio, y Martina, su hija.

Cada capítulo permite conocer la trayectoria de Gaby, sus influencias y la imaginación que da forma a su cocina. La sinestesia (un fenómeno neurológico que mezcla los sentidos y permite percibir sabores como colores, aromas como imágenes o texturas como sonidos) se reafirma como un pilar de su propuesta culinaria a lo largo de la obra: “La sinestesia forma parte de mí desde que tengo memoria y ahora la traduzco en recetas”, escribe la chef en su libro.

Carmela, el personaje principal del libro de Gaby Ruiz

A lo largo de su carrera, Carmela ha sido un personaje onírico presente en la imaginación de Gaby. Este personaje ha inspirado y, junto con su sazón y habilidad técnica, dado vida a proyectos como Carmela & Sal, Vuela Carmela y Vuelve Carmela, este último ubicado en Tabasco, tierra natal de la chef.

“El libro es eso: historias que iniciaron cuando empecé a cocinar. Por eso quería un libro donde contemos todo, desde la raíz: mi tierra, cómo aprendí, quiénes fueron mis maestros y las hadas madrinas que han cruzado mi camino. Es una recopilación de historias, cuentos y recetas que salen de Carmela y que hoy están plasmadas en palabras”, compartió Gaby Ruiz.

El libro aparece bajo el sello editorial DEBATE, de Penguin Random House, especializado en obras de no ficción, incluida la gastronomía. Para Eduardo Flores, editor, hacía falta un libro culinario que fuera más allá de las recetas.

“Cuando conocí la cocina de Gaby pensé que debía convertirse en la piedra angular de esta línea editorial. Ella podía crear un libro distinto, que contara una historia que sale del deber ser de los libros de cocina”, señaló Flores.

La chef Martha Ortiz, amiga, mentora e inspiración de Gaby, fungió como madrina de la obra. “Hoy celebramos el nacimiento de Cocina Carmela, que no es únicamente un libro de cocina, sino de una vida”.

Ortiz destacó que esta obra también nos enseña que “las lágrimas saben a sal, que el amor sí existe, y que las cucharas se mueven al son de las preparaciones entre aromas y notas para perderse, acomodarse y servir de consuelo. Aquí, se cocina la verdad y lo hacen muchas mujeres, con la cuchara en la mano”.

