Ni químicos ni esfuerzo; así puedes limpiar la puerta del microondas con dos ingredientes

La limpieza profunda del hogar suele postergarse por falta de tiempo o por la complejidad que implica asear ciertos electrodomésticos. El microondas es uno de los más utilizados en la cocina y, al mismo tiempo, uno de los que menos atención recibe. Con el uso diario, la grasa, el vapor y los restos de comida se adhieren a la puerta, especialmente al vidrio y a los bordes, provocando manchas difíciles de quitar si no se atienden a tiempo.

Sin embargo, no es necesario recurrir a limpiadores químicos ni invertir demasiado esfuerzo. Existen métodos caseros que aprovechan el vapor para aflojar la suciedad y facilitar su eliminación, utilizando ingredientes comunes que suelen encontrarse en cualquier hogar.

De acuerdo con el sitio especializado en limpieza y organización del hogar Cleanipedia, este tipo de técnicas no solo resultan eficaces, sino que también ayudan a prolongar la vida útil del electrodoméstico.

Foto: Pixabay

Lee también: Solución sencilla para eliminar sarro de los chorros del inodoro y optimizar la descarga

¿Cómo limpiar la puerta del microondas con vinagre y agua?

Este método es uno de los más recomendados por su efectividad para remover grasa y neutralizar olores.

Ingredientes necesarios:

una taza de agua una o dos cucharadas de vinagre blanco un recipiente apto para microondas un paño de microfibra o esponja suave

Paso a paso:

Primero, mezcla el agua con el vinagre en el recipiente. Colócalo dentro del microondas y calienta a máxima potencia durante entre tres y cinco minutos.

Una vez finalizado el tiempo, deja el recipiente dentro con la puerta cerrada durante unos minutos adicionales para que el vapor actúe sobre la suciedad adherida.

Después, retira el recipiente con cuidado y pasa un paño húmedo por la puerta, tanto por la parte interna como externa.

La grasa y las manchas se desprenderán con facilidad, sin necesidad de frotar. Finalmente, seca la superficie con un paño limpio para evitar marcas.

El vinagre blanco, gracias a su ácido acético, es una solución casera efectiva para mantener limpio el refrigerador. Foto: Freepik

Lee también: ¿Cómo quitar el olor a orina en el baño? Conoce la solución rápida y duradera

Alternativa con limón y recomendaciones para el cuidado del microondas

Para quienes prefieren evitar el olor del vinagre, el limón es una excelente opción. Basta con llenar un recipiente con agua, exprimir uno o dos limones y añadir las cáscaras.

El procedimiento de calentado y reposo es el mismo, y además deja un aroma fresco en el interior del aparato.

Este método funciona gracias al vapor, que ablanda los restos incrustados y permite retirarlos sin dañar el vidrio. Además, tanto el vinagre como el limón poseen propiedades desinfectantes que contribuyen a una limpieza más higiénica.

Es importante evitar el uso de esponjas metálicas o productos abrasivos, ya que pueden rayar el vidrio o dañar los bordes. También se recomienda limpiar la puerta con el microondas desenchufado para evitar riesgos eléctricos.

Lo ideal es realizar esta limpieza al menos una vez por semana o cada vez que se detecten salpicaduras visibles. De esta forma, se evita la acumulación de suciedad y se mantiene el microondas en óptimas condiciones por más tiempo.

También te interesará:

¿Por qué recomiendan poner una esponja en la lavadora y cómo funciona el truco viral?

Yeison Jiménez y su último mensaje en Instagram antes de morir: “lo que Dios da, también puede quitar"

Registro obligatorio de celulares 2026: paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov