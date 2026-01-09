Más Información

El ofreció el viernes un sombrío análisis de la en que fustigó el recurso creciente a la fuerza por parte de las naciones, en un momento en que su país natal, Estados Unidos, multiplica las demostraciones militares.

Con motivo de sus mejores deseos para el año nuevo al cuerpo diplomático, el papa estadounidense -que también posee la nacionalidad peruana-, realizó una de sus intervenciones más contundentes, denunciando la debilidad "preocupante del multilateralismo" y la aparición de un "entusiasmo bélico".

Desde el inicio de su discurso ante los embajadores acreditados ante la , pronunciado en inglés, lamentó el despliegue de "una diplomacia de la fuerza, de individuos o de grupos de aliados" en detrimento del diálogo, lo que amenaza el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Militares de la 44 Brigada Separada de Artillería en el frente de la región de Zaporiyia, Ucrania, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE
"La paz ya no se busca como un regalo y como un bien deseable en sí mismo, o como una búsqueda de 'la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres'. En cambio se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio", denunció el jefe de la Iglesia católica, sin citar directamente a ningún país.

Además de los conflictos entre y en la , estas declaraciones se producen en un contexto internacional marcado por la preocupación de los europeos ante una posible toma de control de , territorio autónomo danés, por parte de Estados Unidos, que amenaza la integridad de la OTAN.

De manera más concreta, León XIV también expresó su profunda inquietud por "la escalada de tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana", haciendo alusión a la situación en , donde el presidente Nicolás Maduro fue derrocado y capturado por Estados Unidos.

El jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que, tras los ataques contra embarcaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico, supuestamente pilotadas por narcotraficantes, Estados Unidos llevaría también a cabo ataques "en tierra" contra los cárteles.

Palestinos que se habían refugiado en Rafah abandonan la ciudad para regresar a Jan Yunis después de que Israel retirara sus fuerzas terrestres del sur de la Franja de Gaza, el 7 de abril de 2024, seis meses después de la devastadora guerra desencadenada por los ataques del 7 de octubre. FOTO: MOHAMMED ABED. AFP
Palestinos que se habían refugiado en Rafah abandonan la ciudad para regresar a Jan Yunis después de que Israel retirara sus fuerzas terrestres del sur de la Franja de Gaza, el 7 de abril de 2024, seis meses después de la devastadora guerra desencadenada por los ataques del 7 de octubre. FOTO: MOHAMMED ABED. AFP

El papa llamó a "respetar la voluntad del pueblo venezolano" y que se trabaje por "salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos".

Según Trump, Washington podría mantener durante varios años el control de Venezuela, país que posee las mayores reservas probadas de hidrocarburos del mundo.

