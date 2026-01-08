Escárcega, Campeche.- Luego de concluir los trámites en Texas, EU, la madrugada de este jueves llegó a Escárcega el cuerpo del niño, Federico Ramírez Cruz, quien falleció en el accidente aéreo en Galveston, Texas.

El menor tenía dos años de edad y fue llevado al Hospital Shriners Children’s con el apoyo de la Fundación Michou y Mau para que atendieran las heridas generadas por quemaduras que sufrió en su domicilio.

El accidente en el que falleció el niño y otras cinco personas ocurrió el pasado 22 de diciembre cuando la avioneta tipo King Air, con matrícula ANX 1209 y que se dirigía a Galveston, Texas, perdió potencia y cayó en una bahía de la localidad estadounidense.

A 17 días del fatal accidente, también arribó la madre del niño, Julia Aracelis Cruz Vera, quien logró sobrevivir al percance.

Al llegar a Escárcega, en el lugar los esperaba una ambulancia y una carroza fúnebre, enviadas por el Ayuntamiento para realizar el traslado correspondiente hasta su domicilio.

Tras recibir el cuerpo, los familiares iniciaron el velorio en su vivienda, donde Federico pasó sus primeros y breves dos años de vida.

La tarde de este jueves se ofició una misa de cuerpo presente en la iglesia del Inmaculado Corazón de María, y se realizará su bautizo póstumo.

