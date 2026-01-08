Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

"El Viceroy" volverá a la corte en abril; se revisarán negociaciones con la fiscalía de EU

"El Viceroy" volverá a la corte en abril; se revisarán negociaciones con la fiscalía de EU

Detienen a 8 personas en protestas en Minneapolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Detienen a 8 personas en protestas en Minneapolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

Escárcega, Campeche.- Luego de concluir los trámites en Texas, EU, la madrugada de este jueves llegó a Escárcega el cuerpo del niño, Federico Ramírez Cruz, quien falleció en el , Texas.

El menor tenía dos años de edad y fue llevado al Hospital Shriners Children’s con el apoyo de la Fundación Michou y Mau para que atendieran las heridas generadas por quemaduras que sufrió en su domicilio.

El accidente en el queocurrió el pasado 22 de diciembre cuando la avioneta tipo King Air, con matrícula ANX 1209 y que se dirigía a Galveston, Texas, perdió potencia y cayó en una bahía de la localidad estadounidense.

Lee también

A 17 días del fatal accidente, también arribó la madre del niño, Julia Aracelis Cruz Vera, quien logró sobrevivir al percance.

Al llegar a Escárcega, en el lugar los esperaba una ambulancia y una carroza fúnebre, enviadas por el Ayuntamiento para realizar el traslado correspondiente hasta su domicilio.

Tras recibir el cuerpo, los familiares iniciaron el velorio en su vivienda, donde Federico pasó sus primeros y breves dos años de vida.

La tarde de este jueves se ofició una misa de cuerpo presente en la iglesia del Inmaculado Corazón de María, y se realizará su bautizo póstumo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]