Un avión de la Secretaría de Marina (Semar) arribó este martes a Galveston, Texas, para la repatriación de los restos de los mexicanos que fallecieron el 22 de diciembre al desplomarse la aeronave naval la cual se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles.

Fuentes consultadas señalaron que en los trámites de repatriación participa personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Misión del Plan Marina con Fundación Michou y Mau termina en tragedia en Galveston

El 22 de diciembre la Semar informó que una aeronave tipo King Air ANX 1209, realizaba una misión de apoyo en el marco del “Plan Marina” en coordinación con la Fundación Michou y Mau, pero se presentó un accidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas.

Lee también Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Tras el incidente, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, posteriormente se informó que seis personas lamentablemente fallecieron y dos sobrevivieron.

La Semar señaló que se encontraba en labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades, “se continúan las coordinaciones con el Consulado General de México en Houston, para los trámites correspondientes”.

Se estrella aeronave de la Secretaría de Marina en Texas. (22/12/25). Foto: AP

En esa ocasión la institución reiteró sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este siniestro.

En tanto la Fundación señaló que acompañaba el dolor de los familiares de las víctimas y reafirmó su compromiso con la atención médica especializada en estos casos.

Lee también Fundación Michou y Mau: organización que colaboraba con la Marina en misión de Texas

“En Fundación Michou y Mau expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos. Acompañamos su dolor con respeto y cercanía, honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna de niñas y niños con quemaduras”, refirió en redes sociales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em