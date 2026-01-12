Más Información

La desveló que lo pudo ser un presunto romance extramarital entre él y la influencer colombiana quien, al enterarse de la noticia de su deceso, compartió una foto donde aparecía junto al cantante, acto que ha sido reprobado en redes sociales, debido a que usuarios consideran que la joven no está respetando el duelo de su familia y que, además, está afectado la imagen que el artista dejó.

El músico de regional colombiano falleció a los 34 años, luego de que la avioneta en la que viajaba con su equipo se desplomara. La noticia ha causado consternación; el colombiano perdió la vida con una carrera que prometía mucho y, lo más lamentable, dejando atrás a su familia, conformada por su esposa, Sonia Restrepo, y sus tres hijos, Camila, Thaliana y Santiago.

En entrevistas, Yeison hablaba orgulloso de la familia que había creado junto a su esposa, quien veía en el cantante a un hombre proveedor, preocupado por el bienestar de su familia y quienes lo rodeaban; en el caso de sus hijas, ambas lo describían como un padre presente y ejemplar.

Por ese motivo, son muchos los que experimentaron indignación cuando Camila Galviz, una modelo colombiana, mostró su consternación ante la muerte de Jiménez, al compartir una fotografía donde aparecían juntos en una especie de café o restaurante, junto a la frase "no lo creo" y el emoji de un corazón partido en dos.

Las críticas no se hicieron y esperar y, en su defensa, Galviz compartió una captura de pantalla de sus conversación más reciente con el cantante que, de hecho, tuvo lugar el mismo día de su accidente.

En la imagen se puede ver que Yeison reaccionada a las historias de Instagram de Camila, con comentario con los que el colombiano reconocía la belleza y gran atractivo de la influencer.

"¿Cómo estás preciosa?, buenos días?", es uno de los mensajes que Galviz mostró que Yeison le enviaba.

Aunque la joven afirma que su cercanía era por la amistad que compartían.

"Teníamos una amistad hace mucho tiempo".

No sólo en redes sociales han reprobado su comportamiento, el cantante Markiller, también colombiano, se expresó negativamente de Camila, asegurando que la conocía y que, la única pretensión de la modelo, era obtener atención pública, aprovechándose de la tragedia, sin importar las afectaciones que pudiera provocar en la familia de los Jiménez Restrepo.

Markiller afirmó que hubo un tiempo en que Galviz también conversaba con él por redes sociales, por lo que conocía su proceder.

"Como tu no respetas a la familia de Yeison Jiménez y sus hijos, yo no te respeto a ti".

