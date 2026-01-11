Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, se despidió del cantante (QEPD), a través de sus redes sociales. Luego de archivar (o borrar) todos los posts de su perfil, publicados antes de la muerte del colombiano, la joven escribió emotivas palabras para el padre de sus dos hijos menores, Camila y Santiago.

"Descansa en paz, te extrañaremos mucho", "Te extrañaré por siempre, mi todo" y "Te amo, eres y será por siempre mi vida entera" fueron unas de las frases que Restrepo dedicó al músico colombiano, luego de que ayer, 10 de enero, perdiera la vida en un accidente aéreo.

Estos mensajes los compartió después del comunicado oficial, firmado por la familia Jiménez, a través del que piden a los medios de comunicación y a los fans, comprensión para llevar el proceso de su deceso de la forma más discreta e íntima posible.

Historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo

Yeison conoció a Sonia sólo dos años después de que debutara como intérprete de regional colombiano, durante un evento en el que estaban presentes familias de un nivel socioeconómico bien acomodado, como contó el artista, en su momento, a la revista "Vea".

"Era un lugar pequeño y llegué a cantarle a una barra a gente de dinero, no era Yeisión, el gran artista, comenzaba mi carrera y llevaba dos años, la vi sentada con amigas y comencé a molestarla".

En ese mismo evento, durante el show, Jiménez montó un caballo del lugar y, cuando Sonia lo vi, le pidió que la subiera para montar juntos, pero él se negó, osadía que generó un interés en la joven, según recordaba.

"Me dijo que si podía darle una vuelta, le contesté que no porque no conocía el caballo, que no era mío y se puso brava".

(En esa época Yeisón tenía 20 años y Sonia 18).

Su noviazgo comenzó al poco tiempo y, más adelante, se mudaron a Bogotá; el cantante estaba convencido de su deseo de que Restrepo se convirtiera en la madre de sus hijos y, aunque se refería a Sonia como su esposa, su unión no llegó a ser avalada por la vía legal pues, a pesar de que en 2023 buscaban casarse, decidieron postergar la fecha por los compromisos del cantante.

En esa época, la joven ya era madre de Camilia que, a pesar de no ser hija biológica de Yeison, siempre la trató como si lo fuera, tal y como lo demostró la adolescente en una entrevista con Caracol TV, en donde describió al cantante como "el, en mis ojos, es la mejor persona que puede existir".

Hace siete años recibieron a Thaliana y, en mayo de 2024, a Santiago.

En la misma entrevista en que Camila habló del cantante, su esposa expresó:

"Él no sueña sólo para él, sueña para toda su familia y para todas las personas que lo rodean".

