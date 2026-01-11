El fallecimiento de Yeison Jiménez, provocado por el desplome de la avioneta en que viajaba, no fue el primer percance aéreo que vivió; en una entrevista que el colombiano ofreció hace tres semanas, contó que estuvo a poco de perder la vida luego de que el avión donde se transportaba, hace poco menos de dos años, presentara múltiples fallas.

El músico de regional colombiano murió a los 34 años, junto con otras cuatro personas de su equipo, Jefferson Osorio (su mánager), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weismar Mora, durante la tarde ayer, sábado 11 de enero.

El accidente ha conmocionado no sólo a Colombia, su país natal, y a Latinoamérica; medios europeos como "Daily Mail" ya cubren la noticia de su muerte, que se produjo sólo unas horas antes del concierto que ofrecería hoy en Marinilla, Colombia.

Este suceso ha generado impacto, no sólo por la tragedia que supone, sino porque, hace sólo tres semanas, el 20 de diciembre pasado, que Caracol TV publicó una entrevista con Yeison, donde hablaba de tres sueños en que se veía viajando en un avión y el desenlace era fatídico.

Para Jiménez, como dijo en entrevista para el programa "Se dice de mí", se trató de un mensaje de Dios, manifestado en sueño o, al menos, llegó a esa conclusión en el momento que viajaba en una avioneta que estuvo a poco de perder el control, en mayo de 2024.

"Dios me dio tres señales y yo no las vi, no las capté; yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión, yo tenía que decirle al copiloto que se diera una vuelta (...), y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado, que salíamos en las noticias", detalló.

En esa ocasión, Yeison y su equipo iban rumbo a una serie de entrevistas, a pocos días de que la avioneta en que viajaban fuera puesta en mantenimiento, por lo que, en ese momento, pese a sus sueños, se mostró crédulo frente a cualquier tipo de percance que se pudiera presentar.

"¿Por qué desconfiar de un avión que acaba de salir de mantenimiento?", dijo.

En esa ocasión, el músico contó que fue, casi al instante que despegaron, que sintió cómo se inestabilizó el movimiento de la avioneta y que, los indicadores mostraban fallas múltiples, que provocaron la preocupación de todos los que iban a bordo.

"Todos los parámetros... todo estaba mal, no había velocidad, no estábamos subiendo, todos los motores decían ´bad´, el avión nunca se levantó, miro todo y todo comienza en cámara lenta, comencé a analizar", detalló.

Jiménez temía, sobre todo, no poder conocer a su hijo menor, Santiago pues, en esa época, todavía faltaban alrededor de 10 días para que este naciera.

"Eso fue el 24 de mayo y mi niño nació el 4 de junio, (pensé) ´ya no conocí al niño, no lo conocí´, fue muy duro, tuve depresión cuatro meses, tuve que ir al psicólogo".

El colombiano reconoció que, sin la experiencia del piloto que los transportaba, él y su equipo no habrían sobrevivido.

"Lo que nos salvó la vida fue la expertis de Camilo, el piloto, cuando vi que hizo la maniobra para tirarse al rió de Medellín y gira a la izquierda dije ´no, ya nos matamos, no hay nada que hacer, se va a tirar al río´, pero veo que la aguja de velocidad sube un poco, cuando veo que el avión empieza a girar, con los motores a full, aterrizamos y el man se quita los audífonos y golpea el tablero dice ´nos salvamos´", ahondó.

Al aterrizar, Yeison tuvo que tomar otro avión para llegar a su destino; todo ese tiempo guardo la calma, hasta que llegó al hotel donde se hospedaría y se quebró.

"Cuando aterrizamos, me meto a bañar y me pongo a llorar y pienso ´en este momento, este país estaría con la noticia por todas las esquinas´, no le quise contar a mi mamá, se enteró meses después, me tocó ir al psicólogo porque todas las noches me soñaba así, soñaba con las niñas (sus hijas Camila y Thaliana), que las veía crecer desde el aire".

