Culiacán, Sinaloa.- Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, se desmayó en un juego de beisbol celebrado en el Club Deportivo "Sarabia", localizado en Mazatlán; al auxiliarlo ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, dicho partido era parte del Torneo Deportivo de Bandas, en el cual participan músicos de diferentes agrupaciones de música de esta ciudad.

El cuerpo médico del club intentó reanimarlo en la cancha, pero fue inútil. Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa fueron notificadas acerca del deceso de Leos con el fin de practicar la necropcia.

A través de sus cuentas de Facebook e Instagram, dicha agrupación mexicana agradeció a este último su aportación, y expresó sus condolencias a su familia y amigos.

"Gerson siempre se quedará con nostros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino (sic). De parte de toda la Banda MS y la familia Lizos. Descanse en paz".

