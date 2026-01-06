Los hermanos Urias se suman a la Selección Mexicana rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Más Información
La Selección Mexicana continúa armándose rumbo al próximo Clásico Mundial de Beisbol y este martes han dado a conocer un importante anuncio a la afición tricolor.
Después de varias semanas de espera, al fin se ha oficializado la incorporación de los hermanos Urias para estar en el siguiente Clásico Mundial con México.
Tanto Ramón como Luis han sido confirmados para ser parte de la novena mexicana que buscará superar la pasada edición 2023 en la que finalizaron con un histórico tercer lugar.
"¡El regalo perfecto! Confirmamos a los hermanos Urías para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Luis y Ramón están listos para encender el diamante en Houston", informó la Selección Mexicana en redes sociales.
A diferencia de la edición anterior en la que Ramón, ex de los Diablos Rojos del México quedó fuera, esta vez los hermanos Urias sí estarán juntos en el diamante.
Ramón, de los Houston Astros y Luis, con un futuro incierto en los Athletics, se suman a nombres como Randy Arozarena, Alejandro Kirk o Jarren Duran para conformar el roster de Benjamín Gil.
Los partido de México en el Clásico Mundial
La Selección Mexicana está ubicada en el Grupo B junto a las selecciones de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Italia.
- México vs Reino Unido | Viernes 6 de marzo
- México vs Brasil | Domingo 8 de marzo
- México vs Estados Unidos | Lunes 9 de marzo
- México vs Italia | Miércoles 11 de marzo
Antes de su debut, México enfrentará en duelos de preparación a los Arizona Diamondbacks (4 de marzo) y a Los Ángeles Dodgers (5 de marzo).
