Christan Nodal cumplió 27 años, por lo que organizó una celebración que duró tres días. El cantante recibió a invitados que viajaron desde la CDMX hasta Zacatecas pues, a pesar de que el es oriundo de Sonora, decidió que la fiesta se llevaría a cabo en la tierra de su suegro, Pepe Aguilar.
"Ventaneando" viajó hasta "el Soyate", el rancho de los Aguilar, en donde, el viernes 9 de enero, se realizó una cena en donde la carne asada y el pulpo fueron los protagonistas; la comida estuvo a cargo del chef personal de Nodal y Ángela, Antonio Amavizca.
En esa noche, la pareja recibió a Kunno, Rommel Pachecho y su esposa, Lylo Fa, que fueron vistos en el aeropuerto de la CDMX, donde tomaron un vuelo rumbo a Zacatecas.
Los grandes ausentes fueron Cristy y Jaime, mamá y papá de Christian; tampoco hay registro de que sus hermanos asistieran, los que sí mostraron que estuvieron presentes fueron Aneliz y Leonardo, los hermanos mayores de su esposa.
El enviado de "Ventaneando" tuvo la oportunidad de conversar con uno de los trabajadores del rancho, quien le confió que Pepe Aguilar le obsequió a su yerno, como regalo de cumpleaños, un caballo.
El sábado, Nodal y sus invitados -incluida su esposa- salieron a las calles de la ciudad, actividad que acostumbran demoninar como "callejoneada", en la que hubo poca accesibilidad para que los fans del cantante se acercaran, por un operativo de seguridad que aguardaba en los alrededores.
Ese mismo día se organizó otra fiesta, en la que hubo un DJ y juegos artificiales, la cual se prolongó hasta alrededor de la una de la madrugada del 11 de enero, la fecha exacta en que nació en intérprete de regional.
Para el domingo, Christian y Ángela, junto a sus amistades, arribaron a "El Edén", un exclusivo bar zacateco, cuya peculiaridad estriba en que se encuentra en una mina, a 280 metros bajo tierra, al que llegaron trasladándose en tren; el cantante pidió a sus invitados que asistieran disfrazados como piratas.
Ese día, la cena constó de platillos como pavo asado y papas bravas, pulpo sarandeado y algas marinas, costillas de cerdo y frijoles charros, entre otros más.
Y, si bien, el medio de TV Azteca no fue invitado a ser parte de los festejos, sí tuvo la oportunidad de hablar con el cumpleañero y su esposa, quienes se mostraron con gran ánimo para festejar hasta altas horas de la noche, sin importar los días de celebración que los antecedían.
"No le pido nada a la vida, hermano, la vida me lo da todo y, por eso, estoy bien feliz, compadre, con gente que me quiere, yo estoy feliz de que vengan conmigo a disfrutar", expresó el cantante.
Por su parte Ángela mostró entusiasmo de que, con la fiesta de su esposo en Zacatecas, promuevan la cultura de la región:
"Nos agarraron de fiesta, yo estoy feliz de la vida, para mí, estar en Zacatecas significa la vida, yo soy representante cultural y traer a mi esposo a hacer una callejoneada, estamos contentos, felices, celebrando sus 27 con mis papás y amigos muy cercanos".
Confimó, además, que la casa donde vive en la actualidad con su marido fue la que comenzó a construir desde sus 18 años, todavía antes de que iniciara su relación con el cantante de "Adiós, amor".
La joven también contestó a la pregunta acerca de si pronto se casará, por la Iglesia, con Nodal.
"Ya me casé, pero sí otra (boda), la religiosa, la que cuenta".
