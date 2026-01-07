El inicio de 2026 encontró a Christian Nodal hablando de metas, cambios y decisiones que han generado opiniones divididas en redes sociales.

En una entrevista reciente con Caracol Televisión, el intérprete de “Dime cómo quieres” compartió los próximos pasos que planea dar tanto en su carrera musical como en el ámbito personal.

“Quiero hacer un álbum que rompa duro. Quiero hacer muchos duetos; he dejado de hacerlos. Quiero dedicarme cien por ciento a sacar un disco que traiga arte, cultura y también un documental sobre cómo se hace la música”, expresó.

Entre sus aspiraciones también mencionó el deseo de comprarse una casa en la playa, motivado por el cariño que ha desarrollado por el mar, así como comenzar clases de canto para explorar nuevas técnicas vocales.

Nodal cerró la lista de planes con la intención de celebrar su boda religiosa con Ángela Aguilar, noticia que la hija de Pepe Aguilar ya había adelantado en 2025. Sin embargo, lo que incomodó a parte del público fue que en ninguno de sus propósitos mencionó a su hija Inti, fruto de su relación con la trapera argentina Cazzu.

Esto desató las reacciones en redes sociales, con comentarios como: “Casa en la playa, pero a la hija le cuenta hasta las costillas”, “olvidarse de un hijo es no tener madre”, “sé buen padre primero” o “padre ausente”. En contraste, otros usuarios se enfocaron en sus planes profesionales y le desearon éxito, además de felicitar a la pareja por su relación.

La relación de Christian Nodal con Inti

En mayo de 2025, Nodal habló sobre su vínculo con Inti durante una charla en "La Cotorrisa", donde compartió anécdotas que reflejaban similitudes entre ambos.

“Yo tengo un tic: cuando pienso mucho me pellizco la oreja. Un día vi un video de mi hija y los dos estábamos igual, viendo la televisión y agarrándonos la orejita. Dices: ‘¿Eso cuándo lo aprendió?’”, contó.

También destacó coincidencias en el gusto musical, lo que, según él, fortalecía su conexión: “A mi hija le encantan los Canticuénticos. Ya me aprendí la Cumbia del Cocodrilo y eso te cambia la perspectiva de la vida”.

Por su parte, Cazzu ha señalado en diversas ocasiones que ha criado a Inti sola y que existen obstáculos para que la menor pueda viajar con ella durante sus giras. En diciembre, a su llegada a Colombia por el Latinaje Tour, la artista fue cuestionada sobre la crianza cuando ambos padres son artistas.

“Mi hija se cría solamente conmigo”, respondió, sin profundizar en el tema.

En otras entrevistas, la cantante ha mencionado la falta de contacto regular entre Nodal y la menor. Aunque el sonorense ha afirmado que no se le permite convivir con su hija, Cazzu aseguró que tampoco existe una comunicación constante, ni siquiera por videollamadas.

“Ojalá eso se recomponga y finalmente pueda existir el vínculo. Todo ha sido confuso, pero Inti es muy fácil de acceder”, expresó en diciembre.