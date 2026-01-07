Más Información

El día de hoy, una de las grandes estrellas que ha dado México hubiera cumplido 76 años, nos referimos a , quien sigue siendo uno de los cantantes con más conexión con el público y, el año pasado lo demostró, cuando convocó a más de en la de su concierto en Bellas Artes.

Hace unos días, la cantante de ranchero Nora González realizó una dinámica para sus redes sociales, en la cual salió a la para preguntarle a la gente cuál era el mejor espectáculo que se había presentado en dicho recinto y, la mayoría de los entrevistados estuvieron de acuerdo con que se trataban de los tres conciertos del "Divo de Juárez".

Aunque en los comentarios de esta publicación también destacaron el concierto del tenor italiano Luciano Pavarotti en 1997, con La bohèmede Giacomo Puccini, la cual se transmitió en vivo a pantallas gigantes en el Auditorio Nacional, el Centro Nacional de las Artes y la Plaza de Bellas Artes; Juan Gabriel seguía obteniendo la preferencia del público.

Lee también:

Pero, como en gustos se rompe en géneros, en otra publicación la cantante preguntó ¿quién debería tener un show en Bellas Artes?, y las respuestas fueron muy contrastantes, nombres como Natalia Laforucarde, Luis Miguel, Pepe Aguilar, Yuridia y hasta Humbe fueron mencionados, pero sorprendentemente una quinceañera respondió que, seguir con vida, le gustaría que ese artista fuera Juan Gabriel, demostrando que el autor de "Querida" y "El Noa Noa" sigue presente no sólo en sus fans más cautivos, sino hasta en las nuevas generaciones, que lo comienzan a conocer.

Lo que causó un poco de polémica fue que alguien mencionara a Karol G y Bad Bunny, argumentando que sería una propuesta interesante y más para chavos, lo que desató comentarios como "la que dijo Bad Bunny, toma se te cayó el cerebro", "¡Bad Bunny y Karol G ni siquiera son mexicanos!, ¿Qué le pasa a la nueva generación?!", por mencionar algunos.

