Hace casi 10 años la escena de la música nacional e internacional sufrió una enorme pérdida con la muerte de Juan Gabriel, quien precisamente hoy, 7 de enero, estaría cumpliendo 76 años.
El "Divo de Juárez" nació un día como hoy pero de 1950 y pese a lo que la mayoría podría pensar por los inicios de su carrera y el apodo que lo acompañó gran parte de su vida, es originario de Parácuaro, Michoacán.
Sin embargo, vivió poco tiempo en este sitio, pues, a los cinco años de edad se mudó junto con su madre, Victoria Valmoria y sus hermanos a una casa en la colonia Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Aquí fue donde Juanga comenzó su andar en la música siendo aún menor de edad bajo el nombre de Adán Luna, nombre que adoptó de una popular historieta de la época, mismo que tuvo que abandonar posteriormente pese ha ganar fama en bares y clubes locales.
Aunque desde su primer disco apareció como Juan Gabriel, eligiendo el nombre en honor a su padre quien justamente se llamaba “Gabriel” y acompañándolo con el otro simplemente porque le gustó la combinación.
Uno de los puntos más altos de la carrera del Divo de Juárez fue sin duda alguna su legendario concierto en Bellas Artes, mismo que hace poco reunió a más de 170 mil personas en el Zócalo para ver la proyección previo al aniversario luctuoso del hombre que hoy cumpliría 76 años de edad.
