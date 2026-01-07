Más Información

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

París, 7 ene (EFE).- , fallecida hace 10 días a los 91 años, dará su nombre a una playa de Cannes cercana a su prestigioso festival de cine y a un situado en Niza, anunciaron las autoridades locales.

El alcalde de Cannes, el conservador David Lisnard, aprovechó el funeral y el entierro de Bardot, celebrados este miércoles en Saint-Tropez (otra emblemática localidad de la Costa Azul), para adelantar la intención de cambiar el nombre de la playa Macé por el de Brigitte Bardot.

"Se trata de una playa pública muy importante, la que acoge las proyecciones del festival" de cine de Cannes, manifestó Lisnard, en declaraciones al canal 'CNews'.

Lee también:

Bardot nunca ganó un premio en el certamen de Cannes, aunque su sola presencia creó en alguna edición auténticos tumultos, como la de 1967.

Junto a Cannes, la ciudad de Niza también hará su particular tributo a la actriz de 'Et Dieu...créa la femme' (Y Dios creó a la mujer).

El regidor de Niza, el centroderechista Christian Estrosi, propuso que el refugio para animales abandonados o maltratados situado en la carretera de Mont-Chauve lleve el nombre de Brigitte Bardot.

El pleno del Ayuntamiento deberá aprobar la propuesta este mismo viernes.

Desde su retiro del cine en 1973, con solo 39 años, Bardot dedicó su vida a la causa animal y, para ello, creó en 1986 una fundación que porta su nombre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ben Affleck estalla cuando su hijo le pide dinero para apostar: “Yo tengo el dinero, tú estás arruinado”. Foto: AP

Ben Affleck estalla cuando su hijo le pide dinero para apostar: “Yo tengo el dinero, tú estás arruinado”

Barron Trump en medio de la polémica por video de Nicolás Maduro. Está detrás de las redes sociales de la Casa Blanca. Foto: AP

Barron Trump en medio de la polémica por video de Nicolás Maduro. Está detrás de las redes sociales de la Casa Blanca

Segundo adiós: Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelan compromiso en medio de rumores de otro romance. Foto: Lorena Ochoa FB / Luz María Zetina FB

Luz María Zetina y Lorena Ochoa: fotos juntas reavivan rumores de romance tras su ruptura con Emilio Guzmán

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian deslumbra con vestido negro de transparencias y desata reacciones

Hailey Bieber posa en lencería rosa y revive un icónico look de Gisele Bündchen para Victoria's Secret. Foto: AFP

Hailey Bieber posa en lencería rosa y revive un icónico look de Gisele Bündchen para Victoria's Secret

[Publicidad]