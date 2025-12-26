Más Información

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

Una Navidad con humor negro llega al teatro La Capilla

Una Navidad con humor negro llega al teatro La Capilla

I.M Pei, el arquitecto que siempre se salía con la suya

I.M Pei, el arquitecto que siempre se salía con la suya

Biblioteca Vargas Llosa muestra cómo el Nobel calificaba y "descuartizaba" sus libros

Biblioteca Vargas Llosa muestra cómo el Nobel calificaba y "descuartizaba" sus libros

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Con la llegada de la Navidad,, así como a Pepe, Leonardo y otros integrantes de la familia Aguilar, para entregar juguetes a niñas y niños del municipio de Tayahua, en Zacatecas.

La tarde del 24 de diciembre, el cantante sonorense, el padre de Ángela y su hermano recorrieron la comunidad a bordo de una camioneta, desde la cual repartieron obsequios a los pequeños que se acercaban durante el trayecto. En un vehículo distinto viajaban Ángela Aguilar, su madrey su hermana mayor, Aneliz Aguilar.

En los videos que circularon en redes sociales se observa que cada automóvil transportaba juguetes destinados, respectivamente, para niñas y niños. Durante el recorrido, Ángela saludó a algunos seguidores, mientras que Nodal incluso se tomó fotografías con algunos fanáticos.

@komunikrea Mientras algunos ya los quieren divorciados sin boda, @Christian Nodal y @Angela Aguilar están en Tayahua regalando juguetes y tiempo a su gente 🎁 El chisme hace ruido, pero las acciones hacen historia. Critican desde el celular… ellos dan desde el corazón. #ChristianNodal #AngelaAguilar #QueArdaElChisme #HechosNoPalabras #Tayahua @Toni Toni @𝒥𝒶𝓋𝒾ℯ𝓇 🦊 @Sale el Sol TV @chismesitosss4 @Faranduleando con Fer 📺🎤 ♬ Originalton - ViOLiNiA

Lee también:

La forma de entrega desata críticas en redes

Aunque el gesto fue interpretado por algunos como una acción con buenas intenciones, la manera en que se realizó la entrega de juguetes generó comentarios negativos en redes sociales, principalmente dirigidos a Ángela Aguilar y a Christian Nodal.

Varios internautas cuestionaron que el vehículo en el que viajaba Ángela avanzara sin detenerse por completo y que, en algunos momentos, los juguetes fueran lanzados para que los niños los cacharan, una dinámica que usuarios calificaron como inapropiada e incluso humillante. “No importa quién seas, pero de esa forma no se hace”, “¿por qué no se pararon en una esquina o en un solo lugar?” y “esto se ve mal aquí y en cualquier parte”, fueron algunos de los comentarios.

Lee también:

Otros usuarios consideraron que la actividad pudo tratarse de un intento por mejorar su imagen tras las polémicas que ha enfrentado la pareja en meses recientes. Asimismo, hubo quienes señalaron que Nodal repartía juguetes a otros niños en lugar de a su hija Inti, fruto de su relación anterior con

“No sé por qué el gesto no se ve bonito”, insistieron algunos comentarios.

No obstante, también surgieron voces en defensa de la pareja, argumentando que, sin importar lo que hicieran, siempre recibirían críticas por parte del público.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quien va a recibir el dinero”. Foto: EFE / Jenniffer González FB

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quién va a recibir el dinero”

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan. Foto: AFP / (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / AP

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan

Yolanda Andrade dice toda la verdad sobre su estado de salud y lanza fuerte mensaje que alarma a sus amigos: "Esta podría ser mi última Navidad" Foto: Yolanda Andrade / IG

Yolanda Andrade se 'despide' de su público y revela la verdad sobre su estado de salud: "Esta podría ser mi última Navidad"

Foto: Daniel Curtis / IG / Captura de pantalla

Daniel Curtis Lee, actor del 'Manual de Ned', reveló que Tylor Chase fue internado: "Tienes que ponerte a salvo"

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Antonela Roccuzzo irradia belleza con vestido amarillo traslúcido y posa junto a Messi

[Publicidad]