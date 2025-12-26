Para Emma Heming, esposa de Bruce Willis, la Navidad ya no se vive como antes. La modelo y autora compartió un ensayo íntimo en el que reflexiona sobre los retos emocionales que enfrentan ella y su familia mientras el actor vive con demencia.

“Las fiestas tienen una forma de servir como espejo, reflejando quiénes hemos sido, quiénes somos y cómo imaginábamos que serían. Cuando cuidas a alguien con demencia, ese reflejo puede ser especialmente conmovedor”, escribe Heming en un texto publicado en su sitio web titulado “Las vacaciones lucen diferentes ahora”.

La también actriz señala que vivir las tradiciones solía ser sencillo, pero ahora requiere una planificación distinta. Explica que fechas que antes estaban rodeadas de alegría hoy también pueden traer dolor:

“Lo sé porque lo estoy viviendo. Sin embargo, a pesar de eso, todavía puede haber significado. Todavía puede haber calidez. Todavía puede haber alegría. He aprendido que las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida. Cambian”, describe con esperanza.

Heming añade que quienes ven deteriorarse la salud de un ser querido merecen llorar esa pérdida, incluso cuando la persona sigue presente físicamente, y subraya que el duelo también forma parte de los cambios que los cuidadores conocen bien. “Pertenece a la ausencia de rutinas, conversaciones o roles que alguna vez fueron tan familiares que nunca imaginaste que terminarían”, escribe.

Emma Heming no puso a discusión la decisión de mudar a otra casa a su esposo Bruce Willis.

Así vivía Bruce Willis las navidades

En su reflexión, también recuerda al actor, con quien se casó en marzo de 2009, y cómo disfrutaba especialmente la temporada decembrina. “Para mí, las fiestas traen recuerdos de Bruce como el centro de todo. Le encantaba esta época del año: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones”, comparte. “Era el que hacía panqueques, el que salía a la nieve con los niños, la presencia constante que recorría la casa a medida que transcurría el día”.

Emma Heming reconoce que, aunque la demencia no borra esos recuerdos, sí crea un vacío que duele y que puede manifestarse de distintas maneras. “Puede llegar mientras sacas los adornos del almacenamiento, envuelves regalos o escuchas una canción conocida”, señala, o incluso “tomarte por sorpresa en medio de una habitación llena de gente, o en el momento tranquilo cuando todos los demás se han ido a dormir”.

Emma Heming se ha convertido en un pilar fundamental para Bruce Willis durante su enfermedad.

La modelo confiesa que una de las partes más difíciles de la Navidad como cuidadora es la presión, externa e interna, por hacer que todo se sienta “normal”. “Estamos rodeados de imágenes de cómo deberían ser las fiestas: casas perfectamente decoradas, reuniones alegres y caras sonrientes con pijamas a juego”, reflexiona. Y concluye: “Se trata de adaptarse. Se trata de elegir la compasión y la realidad por encima de la perfección”.

Bruce Willis se retiró de la actuación hace cuatro años. Fue su familia quien dio a conocer la noticia el 30 de marzo de 2022, cuando informaron que el actor había sido diagnosticado con afasia, una condición que afectaba sus capacidades cognitivas.

Desde entonces, la familia ha procurado mantener un perfil bajo, aunque en ocasiones comparten mensajes o imágenes para tranquilizar a sus seguidores. Sus hijas mayores: Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio con Demi Moore, han señalado que su padre se encuentra estable dentro de lo que su condición le permite.

Meses atrás, Heming fue criticada tras revelar que Willis vive en otra casa con personal que lo asiste las 24 horas. La modelo aclaró que se trató de una decisión complicada, pero necesaria para brindarle mayor tranquilidad al actor y permitir que sus hijas también desarrollen su vida con normalidad.

Bruce Willis vive cerca de su familia y, cuando sus hijas menores desean quedarse con él, lo visitan y pasan tiempo juntos los fines de semana.